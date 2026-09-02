Corte de Lambayeque juramenta a diez magistrados para Chiclayo, Jaén y San Ignacio

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Con estas designaciones, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque continúa fortaleciendo la conformación de sus órganos jurisdiccionales en diferentes especialidades y localidades de su distrito judicial, garantizando la continuidad de la función jurisdiccional y la atención de los procesos a favor de la ciudadanía.

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque reforzó la conformación de sus órganos jurisdiccionales con la juramentación de diez magistrados, quienes asumieron funciones en juzgados y salas de las provincias de Chiclayo, Jaén y San Ignacio, en las especialidades civil, penal y laboral.

Los actos de juramentación se realizaron durante la mañana del martes 1 de septiembre, bajo la conducción del presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Dr. César William Bravo Llaque, desarrollándose tanto de manera presencial como virtual, a través de la plataforma Google Meet.

En la Sala de Reuniones de la Presidencia de la CSJLA prestaron juramento cinco magistrados, entre ellos, la Dra. Ana Sofía Pérez Santa Cruz, en su condición de Jueza Supernumeraria del Octavo Juzgado Civil Comercial de Chiclayo, conforme a la Resolución Administrativa N.° 0001239-2026-P-CSJLA/PJ, de fecha 31 de agosto de 2026.

También juró la Dra. Leyla Ivon Vílchez Guivar, como Jueza Supernumeraria del Sexto Juzgado Civil de Chiclayo, de acuerdo con la Resolución Administrativa N.° 0001242-2026-P-CSJLA/PJ, emitida el 31 de agosto de 2026.

Asimismo, prestaron juramento el Dr. Dante Cajusol Santisteban, como Juez Supernumerario del Quinto Juzgado Penal Unipersonal de Chiclayo, conforme a la Resolución Administrativa N.° 0001241-2026-P-CSJLA/PJ; y el Dr. Stalin Pérez Alarcón, como Juez Supernumerario del Sexto Juzgado de Trabajo de Chiclayo, según la Resolución Administrativa N.° 0001243-2026-P-CSJLA/PJ. Ambas resoluciones fueron emitidas el 31 de agosto de 2026.

Posteriormente, juraron la Dra. Violeta Vásquez Rojas, como Jueza Provisional del Juzgado Civil de José Leonardo Ortiz, conforme a la Resolución Administrativa N.° 0001268-2026-P-CSJLA/PJ, de fecha 1 de septiembre de 2026; y la Dra. Melissa Noely Castro Portilla, como Jueza Supernumeraria del Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Chiclayo, conforme a la Resolución Administrativa N.° 0001240-2026-P-CSJLA/PJ, de fecha 31 de agosto de 2026.

De manera virtual, mediante Google Meet, también se desarrollaron cinco actos de juramentación. Prestó juramento el Dr. Roberto Juan Huamán Santisteban, como Juez Supernumerario del Juzgado Civil Mixto Transitorio de Jaén, conforme a la Resolución Administrativa N.° 0001244-2026-P-CSJLA/PJ, de fecha 31 de agosto de 2026.

También, el Dr. Richard Armando Torres Cruz, como Juez Supernumerario del Juzgado Civil de San Ignacio, de acuerdo con la Resolución Administrativa N.° 0001237-2026-P-CSJLA/PJ, emitida el 31 de agosto de 2026.

En esta misma modalidad asumió funciones el Dr. Harold Vladimir Ortiz Carrasco, como Juez Superior Provisional de la Sala Civil Mixta de Jaén, conforme a la Resolución Administrativa N.° 0001235-2026-P-CSJLA/PJ; y el Dr. Gonzalo Armaza Galdos, como Juez Superior Provisional de la Sala Civil Mixta Transitoria de Jaén, según la Resolución Administrativa N.° 0001238-2026-P-CSJLA/PJ. Ambas resoluciones corresponden al 31 de agosto de 2026.

Con estas designaciones, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque continúa fortaleciendo la conformación de sus órganos jurisdiccionales en diferentes especialidades y localidades de su distrito judicial, garantizando la continuidad de la función jurisdiccional y la atención de los procesos a favor de la ciudadanía.