Chimbote: dictan 6 años y 8 meses de prisión por hurto agravado en Cambio Puente

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El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, que despacha el Dr. Andrés Vargas Celis, dictó seis años y ocho meses de pena privativa de libertad efectiva contra Erick López Laurencio por el delito de hurto agravado, luego de acogerse al proceso de terminación anticipada. La pena se computa desde el 2 de septiembre de 2026, fecha de su captura, hasta el 1 de mayo de 2033, considerando además su condición de reincidente.

De acuerdo con los hechos investigados, aproximadamente a las 3:40 de la madrugada del 2 de septiembre de 2026, el sentenciado ingresó a un inmueble ubicado en Cambio Puente, Chimbote, utilizando la fuerza para violentar la puerta de acceso. En el interior se encontraba la propietaria, quien posteriormente constató la sustracción de dinero en efectivo que tenía guardado en una vitrina ubicada junto a la puerta principal.

El hecho fue advertido por el menor que se encontraba en el inmueble, quien escuchó ruidos y observó al sujeto cuando salía de la vivienda. El presunto autor huyó a bordo de un vehículo Tico de color amarillo con franjas negras, siendo posteriormente reconocido por testigos como el conductor del automóvil. Alertado por la Policía, personal de la Comisaría PNP 21 de Abril inició la persecución e intervino el vehículo en el pueblo joven La Unión.

Entre los elementos que vincularon al acusado con el hecho figuran las declaraciones de los testigos, el acta de constatación policial que verificó signos de violencia en la puerta del inmueble, el panel fotográfico, el acta de intervención y el registro e incautación del vehículo utilizado para la huida.

Asimismo, durante una diligencia de reconocimiento en rueda de personas, el menor que observó al autor identificó al intervenido. Con estos elementos y al acogerse a la terminación anticipada, se estableció la pena efectiva de seis años y ocho meses de prisión, en atención también a su condición de reincidente.