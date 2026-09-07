Chimbote: condenan a más de 30 años de prisión por robo agravado contra dos hermanos

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El Juzgado Penal Colegiado Transitorio de Flagrancia de la Corte del Santa condenó, por unanimidad, a Edward Chacaliaza Callacna a 30 años, 7 meses y 15 días de pena privativa de libertad efectiva, como coautor del delito de robo agravado, en agravio de los hermanos Stephanny y Dante Martínez Jiménez. La sentencia, emitida el 3 de septiembre de 2026, establece que el condenado cumplirá la pena desde el 17 de julio de 2026 hasta el 4 de marzo de 2057.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 17 de julio de 2026, cuando dos sujetos provistos de armas de fuego interceptaron a los agraviados. Uno de ellos apuntó a Stephanny Martínez Jiménez y le sustrajo su teléfono celular, mientras que su hermano , quien tenía 17 años al momento de los hechos, fue golpeado con el arma. Los autores materiales habían llegado al lugar a bordo del vehículo de placa T4R-644, conducido por Chacaliaza Callacna, quien permaneció en las inmediaciones durante la ejecución del delito.

El Colegiado determinó que el acusado no fue un conductor circunstancial, como sostuvo su defensa, sino que cumplió un rol dentro del plan delictivo. La prueba audiovisual permitió establecer que trasladó a los ejecutores hasta el lugar, permaneció en la zona mientras cometían el robo, realizó una maniobra de retroceso y, segundos después, recibió nuevamente a los sujetos en el vehículo para facilitar su fuga. Para los magistrados, esta secuencia evidenció una actuación coordinada y una distribución funcional de roles.

Asimismo, el Colegiado acreditó la reincidencia del sentenciado, quien anteriormente había cumplido una condena de ocho años de prisión efectiva por robo agravado, culminada el 11 de abril de 2026; el nuevo delito fue cometido apenas tres meses después. Considerando esta condición y las agravantes acreditadas —uso de arma de fuego, participación conjunta de tres personas, sustracción de un equipo celular y que uno de los agraviados era menor de edad—, se impuso la pena de 30 años, 7 meses y 15 días de prisión efectiva, además del pago de S/ 7,300 por concepto de reparación civil a favor de las víctimas.