Corte de La Libertad conmemora 38 años de la sede judicial de Ascope

Corte de La Libertad conmemoró el aniversario de la sede judicial de Ascope. Foto: difusión.

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La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, participó de la ceremonia de izamiento del Pabellón Nacional por el 38° Aniversario de Instalación de la sede judicial de Ascope, realizada en la plaza principal de esta provincia.

A esta ceremonia también asistieron los magistrados de Ascope, así como el personal jurisdiccional y administrativo de la sede, el jefe de Recursos Humanos de la municipalidad y el comisario de la provincia.

Luego del izamiento, el juez decano Carlos Carranza Rodríguez expresó su agradecimiento a toda la familia judicial y a las instituciones que coadyuvan constantemente para mejorar el servicio de justicia de cara a la población.

Asimismo, exhortó a todos a seguir cumpliendo fervientemente con el compromiso de impartir justicia y restablecer los derechos de quienes han sido vulnerados.