Corte de La Libertad conmemora 38 años de la sede judicial de Ascope
Magistrados y servidores participaron en la ceremonia por el aniversario de la sede judicial de Ascope y reafirmaron su compromiso con la justicia.
La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, participó de la ceremonia de izamiento del Pabellón Nacional por el 38° Aniversario de Instalación de la sede judicial de Ascope, realizada en la plaza principal de esta provincia.
A esta ceremonia también asistieron los magistrados de Ascope, así como el personal jurisdiccional y administrativo de la sede, el jefe de Recursos Humanos de la municipalidad y el comisario de la provincia.
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Luego del izamiento, el juez decano Carlos Carranza Rodríguez expresó su agradecimiento a toda la familia judicial y a las instituciones que coadyuvan constantemente para mejorar el servicio de justicia de cara a la población.
Asimismo, exhortó a todos a seguir cumpliendo fervientemente con el compromiso de impartir justicia y restablecer los derechos de quienes han sido vulnerados.