HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
EN VIVO

ARRIOLA SE FUE, KEIKO RECICLA EMBAJADORES Y CERIMEDO ESTÁ EN TODAS | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Judicialidad

Corte de La Libertad conmemora 38 años de la sede judicial de Ascope

Magistrados y servidores participaron en la ceremonia por el aniversario de la sede judicial de Ascope y reafirmaron su compromiso con la justicia.

Corte de La Libertad conmemoró el aniversario de la sede judicial de Ascope. Foto: difusión.
Corte de La Libertad conmemoró el aniversario de la sede judicial de Ascope. Foto: difusión.
Escuchar
Resumen
Compartir

La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, participó de la ceremonia de izamiento del Pabellón Nacional por el 38° Aniversario de Instalación de la sede judicial de Ascope, realizada en la plaza principal de esta provincia.

A esta ceremonia también asistieron los magistrados de Ascope, así como el personal jurisdiccional y administrativo de la sede, el jefe de Recursos Humanos de la municipalidad y el comisario de la provincia.

PUEDES VER: Feria Llapanchikpaq Justicia: servicios gratuitos en El Milagro | La Libertad | La República

lr.pe

Luego del izamiento, el juez decano Carlos Carranza Rodríguez expresó su agradecimiento a toda la familia judicial y a las instituciones que coadyuvan constantemente para mejorar el servicio de justicia de cara a la población.

Asimismo, exhortó a todos a seguir cumpliendo fervientemente con el compromiso de impartir justicia y restablecer los derechos de quienes han sido vulnerados.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Aldo Mariños reafirma que no conoce a testigo de la masacre de Trujillo: deslinda de relación laboral

Aldo Mariños reafirma que no conoce a testigo de la masacre de Trujillo: deslinda de relación laboral

LEER MÁS
Corte de La Libertad desarrolla X Feria Llapanchikpaq Justicia en el centro poblado El Milagro

Corte de La Libertad desarrolla X Feria Llapanchikpaq Justicia en el centro poblado El Milagro

LEER MÁS
"Tenía acento venezolano": testigo describe a falso policía que habría estado en escena del cuádruple crimen en Trujillo

"Tenía acento venezolano": testigo describe a falso policía que habría estado en escena del cuádruple crimen en Trujillo

LEER MÁS
Elige bien
Lo más visto
Lo último
Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

LEER MÁS
Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

LEER MÁS
Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

LEER MÁS
Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Judicialidad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025