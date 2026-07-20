Corte de Tumbes participa en el I Congreso de Justicia Itinerante del Poder Judicial

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Una delegación de la Corte Superior de Justicia de Tumbes viene participando este 16 y 17 de julio en el I Congreso de Justicia Itinerante del Poder Judicial, encuentro que se desarrolla en la ciudad de Lima con la finalidad de analizar los avances, desafíos y estrategias que permitan acercar los servicios de justicia a la ciudadanía, especialmente en las zonas geográficamente alejadas.

La comitiva está integrada por el presidente de la Corte de Tumbes, Dr. Otto Santiago Verapinto Márquez; los jueces superiores titulares Percy León Dios y Perú Valentín Jiménez La Rosa; y la abogada Dalila Porras Estrada, secretaria técnica de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad.

La jornada fue inaugurada por la presidenta del Poder Judicial, Dra. Janet Tello Gilardi, y comprende paneles especializados sobre la situación de la justicia itinerante en el Perú y la región, sus principales avances y desafíos, así como las decisiones adoptadas desde los distintos territorios para brindar una atención judicial más cercana y oportuna.

Durante el congreso, magistrados y representantes de diversas Cortes Superiores de Justicia comparten buenas prácticas y experiencias desarrolladas para reducir las barreras geográficas, económicas y sociales que dificultan el acceso efectivo a los servicios judiciales.

La participación de la delegación tumbesina permitirá recoger propuestas que contribuyan a fortalecer las acciones de justicia itinerante ejecutadas en la región, mediante el desplazamiento de magistrados, servidores judiciales y equipos multidisciplinarios hacia comunidades y sectores cuyos habitantes enfrentan dificultades para trasladarse hasta las sedes jurisdiccionales.

Con estas acciones, la Corte Superior de Justicia de Tumbes reafirma su compromiso de promover una justicia inclusiva, accesible y cercana, que responda a las necesidades de la población y garantice la protección efectiva de sus derechos.