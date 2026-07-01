¿Cómo avanza la administración de justicia en Sullana?
Conoce cómo el presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana se prepara para realizar su labor.
El presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Dr. Yone Pedro Li Córdova, comparte los principales logros de su gestión, las acciones para agilizar los procesos judiciales, el fortalecimiento de la lucha contra la criminalidad y las actividades por el próximo aniversario institucional.
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