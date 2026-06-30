Corte de La Libertad moderniza sala de audiencias del Módulo Penal Central

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La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, inauguró la implementación de moderno equipamiento tecnológico en la sala de audiencias del Módulo Penal Central, con el objetivo de optimizar el desarrollo de las audiencias y fortalecer la administración de justicia.

Durante la ceremonia, la titular de la Corte destacó que esta mejora representa un nuevo avance en el proceso de modernización institucional y reafirma el compromiso de brindar un servicio de justicia más eficiente, transparente y de mayor calidad para la ciudadanía.

Por su parte, el coordinador de Informática, Carlomarcell Castillo Pezzutti, explicó que los equipos incorporados permitirán desarrollar audiencias más dinámicas e interactivas, facilitando la presentación, visualización y evaluación de las pruebas en alta resolución, lo que contribuirá a fortalecer el análisis de los casos y la transparencia en las decisiones judiciales.

La sala de audiencias fue equipada con pantallas interactivas, lector de documentos, cámaras de seguridad y de video, sistema de audio, micrófonos inalámbricos, mini computadoras con monitores táctiles y los sistemas NAS y NVR, destinados al almacenamiento de las audiencias y la gestión de las cámaras de videovigilancia.