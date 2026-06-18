Altos oficiales del CAEN conocieron los avances y desafíos de la Corte de Lambayeque durante visita académica

Los esfuerzos de la Corte para mejorar la infraestructura judicial y garantizar el servicio ante fenómenos climáticos fueron destacados. Fuente: difusión.

Los esfuerzos de la Corte para mejorar la infraestructura judicial y garantizar el servicio ante fenómenos climáticos fueron destacados. Fuente: difusión.

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La Corte Superior de Justicia de Lambayeque recibió la visita de una delegación de altos oficiales participantes de la LXXVI Maestría en Desarrollo y Defensa Nacional del Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN), quienes llegaron a esta sede judicial como parte de una jornada académica destinada a conocer las funciones, capacidades y desafíos de las instituciones que contribuyen al desarrollo del país.

La delegación fue recibida por el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, doctor César William Bravo Llaque, quien expuso los principales logros, retos y proyectos que viene impulsando la institución para fortalecer el servicio de administración de justicia en la región.

Durante su presentación, el titular de la Corte destacó el importante desempeño alcanzado por la Unidad de Flagrancia de Lambayeque, considerada una de las más productivas del país. Señaló que la Corte ocupa el segundo lugar a nivel nacional en producción jurisdiccional en materia de flagrancia, ubicándose únicamente detrás de Lima Centro, resultado que atribuyó al compromiso permanente de magistrados y servidores judiciales.

Asimismo, resaltó el esfuerzo desplegado por la institución para garantizar la continuidad del servicio judicial frente a los fenómenos climáticos que afectan periódicamente a la región. En ese sentido, explicó que las acciones preventivas y los trabajos de mantenimiento ejecutados oportunamente en las sedes judiciales permitieron minimizar los efectos de las últimas lluvias, evitando mayores afectaciones a la infraestructura y asegurando la atención a los usuarios del sistema de justicia.

El doctor Bravo Llaque también abordó uno de los principales desafíos institucionales: la infraestructura judicial. Precisó que gran parte de los locales donde funcionan los órganos jurisdiccionales son inmuebles alquilados, situación que genera importantes limitaciones para el crecimiento y modernización del servicio. No obstante, destacó los avances logrados mediante el trabajo articulado con el Gobierno Regional de Lambayeque, orientado a impulsar proyectos de inversión a través del mecanismo de Obras por Impuestos, entre ellos la construcción de nuevas sedes judiciales y la futura Ciudadela Judicial de Lambayeque.

Durante el encuentro, el presidente de la Corte reconoció especialmente el compromiso y dedicación de magistrados, funcionarios y servidores judiciales, destacando que los resultados obtenidos por la institución son producto del esfuerzo conjunto de quienes diariamente contribuyen al fortalecimiento del sistema de justicia y a la atención oportuna de la ciudadanía.

Como muestra de reconocimiento institucional, los representantes del Centro de Altos Estudios Nacionales hicieron entrega de una moneda institucional al doctor César William Bravo Llaque, en agradecimiento por la acogida brindada y por la información compartida durante la visita.

La actividad permitió fortalecer los vínculos entre ambas instituciones y acercar a los participantes de la maestría a la realidad y desafíos de la administración de justicia, contribuyendo a una comprensión integral de los factores que intervienen en el desarrollo y la gobernabilidad del país.