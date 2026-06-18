ETTIOC y Corte de Lambayeque analizan avances de la Oralidad Civil en mesa de trabajo técnica

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En el marco de la visita de monitoreo previa a la implementación del cuarto tramo de la Oralidad Civil, el presidente del Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Oralidad Civil (ETIIOC), doctor Ramiro Antonio Bustamante Zegarra, encabezó una mesa de trabajo con magistrados y funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, orientada a evaluar los avances y desafíos del modelo de Oralidad Civil en esta jurisdicción.

La actividad se desarrolló en la sala de reuniones de la Presidencia de la Corte, ubicada en el quinto piso de la sede Manuel Huangal Naveda, y contó con la participación del presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, doctor César William Bravo Llaque, quien dio la bienvenida al titular del ETIIOC y a los integrantes de la comisión nacional encargada del monitoreo.

A su turno, el doctor Ramiro Bustamante Zegarra saludó a las autoridades judiciales, jueces civiles y personal administrativo del Módulo Corporativo Civil de Litigación Oral (MCCLO), destacando la importancia de estas jornadas de trabajo para fortalecer el proceso de expansión de la Oralidad Civil y consolidar las buenas prácticas implementadas en las distintas cortes superiores del país.

Como parte de la agenda, el secretario técnico del ETIIOC, licenciado Luis Alberto Salas Azabache, explicó la finalidad de la visita de monitoreo y la metodología que se aplicará durante las jornadas de evaluación, precisando que el análisis se centrará en la identificación de soluciones prácticas frente a los desafíos que enfrenta el Módulo Corporativo Civil de Litigación Oral, promoviendo una mejora continua de la celeridad, eficiencia y efectividad del modelo.

La mesa de trabajo contó con la participación de los jueces superiores Carlos Alfonso Silva Muñoz, presidente de la Segunda Sala Especializada Civil de Chiclayo, y Severiano Cástulo Rojas Díaz, presidente de la Primera Sala Especializada Civil de Chiclayo; así como de la jueza coordinadora del Módulo Civil, doctora Liz Karina Fabián Palomino.

Asimismo, participaron el gerente de Administración Distrital de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, economista Miguel Ángel Valdivia Morales; el coordinador de la Oficina de Estadística, ingeniero Gustavo Alvarado Leyva; y el secretario técnico del Equipo Técnico Distrital y administrador del módulo, abogado Walter Gustavo Muguerza Mego, junto con magistrados y servidores judiciales vinculados a la especialidad civil.

Las actividades de monitoreo continuarán en Chiclayo y se espera la implementación del cuarto tramo de la Oralidad Civil. Fuente: difusión.

Durante la jornada se evaluó el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales que integran el Módulo Corporativo Civil de Litigación Oral en Lambayeque y Jaén, analizándose indicadores relacionados con la producción jurisdiccional, programación de audiencias, celeridad procesal y gestión administrativa. Asimismo, se revisaron las buenas prácticas implementadas por los órganos jurisdiccionales y se abordaron propuestas orientadas a fortalecer el desempeño del modelo.

La exposición de resultados estuvo a cargo de la abogada Rosario Alejandra Velásquez Alva, integrante del Componente de Monitoreo y Evaluación del ETIIOC, quien presentó el análisis realizado por la comisión técnica respecto al desempeño del modelo de Oralidad Civil en la jurisdicción.

La visita de monitoreo continuará con actividades programadas en el Módulo Corporativo Civil de Litigación Oral de Chiclayo y culminará con la implementación del cuarto tramo de la Oralidad Civil en las provincias de Cutervo y San Ignacio, prevista para este 19 de junio.

Con estas acciones, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque reafirma su compromiso con la modernización del servicio de justicia y el fortalecimiento de un modelo que promueve procesos más céleres, eficientes y transparentes en beneficio de la ciudadanía.