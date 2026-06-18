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Judicialidad

Corte de Lambayeque promueve actualización jurídica con capacitación sobre “El proceso por razón de la función pública”

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque llevó a cabo el evento académico "El proceso por razón de la función pública", dirigido a magistrados y servidores judiciales.

La jueza Cecilia Margarita Grandez Rojas inauguró la jornada, enfatizando la importancia de la formación continua. Fuente: difusión.
La jueza Cecilia Margarita Grandez Rojas inauguró la jornada, enfatizando la importancia de la formación continua. Fuente: difusión.
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Con la participación de magistrados y servidores judiciales, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque (CSJLA) desarrolló el evento académico denominado “El proceso por razón de la función pública”, organizado por el Equipo Técnico de Implementación del Código Procesal Penal, como parte de su Plan de Capacitación 2026.

La jornada académica estuvo a cargo del doctor Juan Carlos Checkley Soria, juez supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, quien abordó los principales aspectos jurídicos y procesales relacionados con los casos vinculados a funcionarios públicos, contribuyendo a la actualización de los operadores de justicia en la aplicación del Nuevo Código Procesal Penal.

PUEDES VER: Unidad de Flagrancia de Lambayeque recibe a Corte de Lima Norte para compartir modelo de éxito en justicia inmediata | Lambayeque | La República

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El evento contó con las palabras de inauguración de la jueza superior titular Cecilia Margarita Grandez Rojas, presidenta de la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la CSJLA, quien destacó la importancia de promover espacios de actualización permanente que permitan mejorar la labor jurisdiccional y brindar un servicio de justicia eficiente a la ciudadanía.

Durante la capacitación, el expositor desarrolló criterios vinculados al tratamiento procesal de los delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, así como la actuación de los órganos jurisdiccionales en cada etapa del proceso penal, generando un espacio de análisis e intercambio de experiencias entre los participantes.

Estas actividades forman parte del compromiso institucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque con la formación continua de jueces y servidores judiciales, impulsando una administración de justicia especializada, célere y orientada a la correcta aplicación de la normativa vigente.

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