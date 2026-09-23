Tumbes: dictan 9 meses de prisión preventiva a policía investigado por extorsión agravada

La Corte Superior de Justicia de Tumbes dictó nueve meses de prisión preventiva contra Carlos Handerzon Zárate Bayona, efectivo en actividad de la Policía Nacional del Perú, investigado por la presunta comisión del delito de extorsión agravada. La medida se computa desde el 11 de septiembre de 2026 y vencerá el 10 de junio de 2027.

Durante la audiencia, el Ministerio Público sustentó la existencia de graves y fundados elementos de convicción que, en esta etapa del proceso, vincularían a Zárate Bayona con los hechos investigados. Según la imputación fiscal, el investigado habría intervenido como supuesto intermediario entre la víctima —cuya identidad se mantiene bajo código de reserva— y quienes realizaban exigencias extorsivas, recibiendo dinero bajo el argumento de que gestionaría el cese de las amenazas.

El juzgado valoró, entre otros elementos, declaraciones, registros de comunicaciones, movimientos bancarios, diligencias de reconocimiento y registros audiovisuales incorporados a la investigación, concluyendo que la medida resultaba necesaria y proporcional para asegurar la presencia del investigado durante el proceso.