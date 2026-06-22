Corte de La Libertad desarrollo evaluación técnica del Concurso de selección de personal

La evaluación se llevó a cabo de 08:00 a.m. a 12:00 m. con la participación de postulantes seleccionados y la supervisión del Comité Permanente de Selección. Fuente: difusión.

La evaluación se llevó a cabo de 08:00 a.m. a 12:00 m. con la participación de postulantes seleccionados y la supervisión del Comité Permanente de Selección. Fuente: difusión.

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La Corte Superior de Justicia de La Libertad llevó a cabo este último 20 del presente mes la Evaluación Técnica correspondiente al Concurso de Selección de Personal N.° 001-2026-UE-CSJLL-PJ, bajo los alcances del Decreto Legislativo N.° 728 (a plazo indeterminado).

La jornada se desarrolló con normalidad desde las 08.00 a. m. hasta las 12:00 m., contando con la participación de los postulantes aptos para esta etapa del proceso. Asimismo, estuvieron presentes los integrantes del Comité Permanente de Selección, con el apoyo de administradores y personal técnico designado para garantizar el adecuado desarrollo de la evaluación.

Del mismo modo, el proceso contó con la veeduría de la Unidad Funcional de Integridad de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, fortaleciendo los principios de transparencia, objetividad e imparcialidad que rigen el concurso.

Este proceso de selección tiene como finalidad incorporar a los mejores perfiles profesionales a nuestra institución mediante un mecanismo meritocrático, transparente y orientado a garantizar la igualdad de oportunidades para todos los postulantes, contribuyendo al fortalecimiento del servicio de administración de justicia y reafirmando el compromiso institucional con la excelencia, la integridad y la confianza ciudadana.