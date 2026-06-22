Jornada extraordinaria permitió desarrollar 15 audiencias en San Pedro de Lloc
Estas acciones evidencian el compromiso de la Corte Superior de Justicia de La Libertad con una administración de justicia eficiente y accesible para la ciudadanía.
Con el compromiso de brindar una justicia célere y oportuna, el Juzgado de Investigación Preparatoria de San Pedro de Lloc desarrolló una jornada extraordinaria en la que se realizaron 15 audiencias relacionadas con procesos por omisión a la asistencia familiar y agresiones contra integrantes del grupo familiar (violencia familiar).
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La actividad estuvo a cargo de la jueza Dominga Carmen Castañeda Abanto, quien, junto al personal jurisdiccional, impulsó el avance de la carga procesal y fortaleció la atención oportuna de los usuarios del sistema de justicia.
Estas acciones reflejan el compromiso permanente de la Corte Superior de Justicia de La Libertad con una administración de justicia eficiente, accesible y al servicio de la ciudadanía.