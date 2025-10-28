Vecinos de Cutervo participaron activamente en jornada “Justicia Familiar Cerca de Ti”

La actividad tuvo una destacada acogida por parte de la comunidad cutervina, logrando la atención directa de decenas de ciudadanos. El Juzgado de Familia Subespecializado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar recepcionó 11 denuncias por agresiones, mientras que el Juzgado de Paz Letrado registró 9 demandas de alimentos y brindó asesoramiento jurídico a 48 personas.

Durante la jornada participaron los magistrados Dr. Jorge Itamar Reupo García, juez del Juzgado de Familia Subespecializado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar; Dr. Diomar Esparza Rodríguez, juez del Juzgado de Paz Letrado; y Dr. Lucas Olivera Coronado, juez del Juzgado Civil Permanente, quienes atendieron de forma directa a la ciudadanía, recepcionando demandas y orientando en temas de derecho familiar.

El Dr. Jorge Itamar Reupo García destacó que el programa busca integrar a las instituciones que conforman la administración de justicia. “En este marco hemos brindado charlas a la Policía Nacional para una correcta recepción de denuncias por agresiones contra la mujer e integrantes del grupo familiar."

Por su parte, el Dr. Diomar Esparza Rodríguez resaltó la importancia de la coordinación interinstitucional. “Siguiendo el lema de nuestra Corte, Gestión al servicio de las personas, hemos trabajado con Radio Cutervo para difundir información jurídica de interés público, y con el Programa PAIS del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social desde el Tambo de Sillangate (Querocotillo), donde brindamos orientación virtual y recepcionamos demandas de alimentos mediante canales digitales como WhatsApp."

El Dr. Lucas Olivera Coronado, juez civil permanente, añadió que el programa “Justicia Familiar Cerca de Ti” tiene como propósito principal recibir de forma directa demandas de alimentos, denuncias y otros procesos vinculados al derecho familiar.