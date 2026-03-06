Juez de Flagrancia condena y expulsa del país a extranjero por robo agravado

El juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia de Trujillo ordenó que el venezolano Oswaldo Antonio García Cordero abandone el país luego de cumplir su sentencia de siete años, dos meses y dieciocho días de cárcel efectiva, tras aceptar su responsabilidad en la comisión del delito de robo agravado.

La víctima narró que, García Cordero, de tan solo 32 años de edad, intentó robar su vehículo, aprovechando su descuido cuando se disponía a cerrar las puertas de su cochera. Al escuchar y visualizar al ahora sentenciado al interior de su unidad, decidió perseguirlo, logrando subir e iniciar un forcejeo que culminó con la colisión de la combi contra un cerco.

Pese a lo ocasionado, García Cordero intentó darse a la fuga, confrontando al agraviado e intentando ahorcarlo; sin embargo, metros más adelante fue nuevamente retenido por varias personas en el lugar, quienes llamaron a la policía para la detención respectiva.

Al ser capturado en flagrancia, el venezolano aceptó su fechoría, sujetándose a la terminación anticipada de su proceso. Es por ello, que el magistrado de la Corte de La Libertad ordenó su reclusión en el penal de El Milagro, así como el pago de una reparación civil de 2 mil soles a favor del agraviado.