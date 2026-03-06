Comité Distrital en Flagrancia de La Libertad coordina acciones para fortalecer las unidades de Trujillo y Virú

En la reunión se subrayó la importancia de fortalecer la respuesta de los operadores de justicia. Fuente: Difusión.

La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, lideró la segunda sesión ordinaria del Comité Distrital de Justicia Especializada en Flagrancia Delictiva, que se llevó a cabo con el objetivo de coordinar acciones que permitan fortalecer y mejorar la rápida respuesta de los operadores de justicia de las unidades de flagrancia de Trujillo y Virú, en beneficio de la población.

En esta reunión, la titular Cecilia León expresó la necesidad de afianzar el trabajo articulado y cumplir con los lineamientos estipulados en el protocolo de actuación, instrumento que contribuye a resolver delitos flagrantes en plazos inmediatos, garantizando una atención célere y eficaz.

Además, destacó que la justicia especializada en flagrancia constituye una herramienta clave para combatir la delincuencia de manera inmediata, fortaleciendo así la confianza de la población en el sistema de justicia.

“Nosotros como entidades vinculadas a la atención de procesos en flagrancia sabemos que la ciudadanía exige y espera una respuesta eficiente, rápida que les garantice tranquilidad y el respeto de sus derechos. Por ello, debemos seguir actuando bajo la misma línea y enfocarnos a cumplir con los lineamientos del protocolo de actuación, que nos permitirá brindar esas respuestas que la población nos demanda”, remarcó la doctora León Velásquez.

Durante la sesión, se presentó al doctor Juan Palacios Mantilla como el nuevo juez coordinador de la Unidad de Flagrancia de Trujillo, quien se comprometió a continuar las coordinaciones directas y permanentes con las demás entidades vinculadas a la atención de los procesos flagrantes para brindar respuestas oportunas a la ciudadanía.

Finalmente, los integrantes del comité reafirmaron su compromiso de continuar impulsando acciones conjuntas que permitan optimizar los procedimientos, mejorar la capacidad operativa de las unidades de flagrancia y consolidar un modelo de atención eficiente, transparente y orientado a resultados, en beneficio de la seguridad ciudadana en la región.

Cabe indicar que, a esta reunión asistieron el director de la Defensa Pública, Samuel Díaz González, el fiscal Joan Balladares Correa, la mayor PNP Felicita Azcate Pérez, el juez coordinador y la administradora de la Unidad de Flagrancia de Trujillo, Juan Palacios Mantilla y Mariela Tantaleán Olano, respectivamente.