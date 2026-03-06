HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

¿Votaciones con tablets? y Corte IDH condena a Perú | Arde Troya con Juliana Oxenford

Judicialidad

Comité Distrital en Flagrancia de La Libertad coordina acciones para fortalecer las unidades de Trujillo y Virú

La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia León, llevó a cabo la segunda sesión del Comité Distrital de Justicia Especializada en Flagrancia Delictiva en Trujillo.

En la reunión se subrayó la importancia de fortalecer la respuesta de los operadores de justicia. Fuente: Difusión.
En la reunión se subrayó la importancia de fortalecer la respuesta de los operadores de justicia. Fuente: Difusión.

La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, lideró la segunda sesión ordinaria del Comité Distrital de Justicia Especializada en Flagrancia Delictiva, que se llevó a cabo con el objetivo de coordinar acciones que permitan fortalecer y mejorar la rápida respuesta de los operadores de justicia de las unidades de flagrancia de Trujillo y Virú, en beneficio de la población.

En esta reunión, la titular Cecilia León expresó la necesidad de afianzar el trabajo articulado y cumplir con los lineamientos estipulados en el protocolo de actuación, instrumento que contribuye a resolver delitos flagrantes en plazos inmediatos, garantizando una atención célere y eficaz.

Además, destacó que la justicia especializada en flagrancia constituye una herramienta clave para combatir la delincuencia de manera inmediata, fortaleciendo así la confianza de la población en el sistema de justicia.

Nosotros como entidades vinculadas a la atención de procesos en flagrancia sabemos que la ciudadanía exige y espera una respuesta eficiente, rápida que les garantice tranquilidad y el respeto de sus derechos. Por ello, debemos seguir actuando bajo la misma línea y enfocarnos a cumplir con los lineamientos del protocolo de actuación, que nos permitirá brindar esas respuestas que la población nos demanda”, remarcó la doctora León Velásquez. 

Durante la sesión, se presentó al doctor Juan Palacios Mantilla como el nuevo juez coordinador de la Unidad de Flagrancia de Trujillo, quien se comprometió a continuar las coordinaciones directas y permanentes con las demás entidades vinculadas a la atención de los procesos flagrantes para brindar respuestas oportunas a la ciudadanía.

Finalmente, los integrantes del comité reafirmaron su compromiso de continuar impulsando acciones conjuntas que permitan optimizar los procedimientos, mejorar la capacidad operativa de las unidades de flagrancia y consolidar un modelo de atención eficiente, transparente y orientado a resultados, en beneficio de la seguridad ciudadana en la región.

Cabe indicar que, a esta reunión asistieron el director de la Defensa Pública, Samuel Díaz González, el fiscal Joan Balladares Correa, la mayor PNP Felicita Azcate Pérez, el juez coordinador y la administradora de la Unidad de Flagrancia de Trujillo, Juan Palacios Mantilla y Mariela Tantaleán Olano, respectivamente.

Notas relacionadas
Más de 8 600 víctimas de violencia recibieron protección judicial en La Libertad durante el 2025

Más de 8 600 víctimas de violencia recibieron protección judicial en La Libertad durante el 2025

LEER MÁS
Juez de Flagrancia ordena prisión preventiva para implicado en atentado al mercado Los Portales

Juez de Flagrancia ordena prisión preventiva para implicado en atentado al mercado Los Portales

LEER MÁS
Presidenta de la Corte y General de la PNP articulan esfuerzos para reforzar la lucha contra la delincuencia en la región

Presidenta de la Corte y General de la PNP articulan esfuerzos para reforzar la lucha contra la delincuencia en la región

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Colegiado de Trujillo ordena 20 años de cárcel para mujer por lavado de activos

Colegiado de Trujillo ordena 20 años de cárcel para mujer por lavado de activos

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Rímac tendrá su primer centro comercial: obra avanza y proyectan inauguración a mediados de 2026

Melcochita niega haber gastado su dinero en casinos y exige que Monserrat Seminario muestre sus movimientos bancarios: "Ella jugaba a la ruleta en grandes cantidades"

Ucrania enviará "próximamente" militares a Medio Oriente para apoyar a EE.UU. contra Irán a cambio de respaldo frente a Rusia

Judicialidad

Titular y funcionarios de la Corte de La Libertad participan en la reunión anual de presidentes y administradores del Poder Judicial

Presidenta del Poder Judicial felicita el compromiso con la descarga procesal de la Corte de La Libertad

Colegiado de Trujillo ordena 20 años de cárcel para mujer por lavado de activos

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

JNE exhorta a candidato Ricardo Belmont a participar del debate presidencial

José Balcázar: reprograman juicio por presunta difamación hasta el fin de su mandato presidencial

Cooperación Popular, de Yonhy Lescano, propone aplicación de la eutanasia en el Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025