Más de 12 mil actos procesales realizados en primera Mega Jornada de Descarga de 2026

En un esfuerzo conjunto por ofrecer un mejor servicio de justicia a la ciudadanía liberteña, los magistrados, magistradas, personal jurisdiccional y administrativo de la Corte Superior de Justicia de La Libertad lograron efectuar un total de 12 146 actos procesales y diligencias administrativas durante la I Mega Jornada Extraordinaria de Descarga Procesal de 2026.

Esta buena práctica se llevó a cabo el pasado 24 de enero y congregó a la familia judicial de Trujillo y provincias, quienes desarrollaron y programaron audiencias, atendieron a los usuarios, brindaron información sobre el estado de los procesos, proveyeron escritos, autos y decretos, entre otras actividades judiciales en beneficio de los usuarios de la región.

La titular de la Corte, Cecilia Milagros León Velásquez, realizó un recorrido por la sede judicial de Natasha Alta para agradecer la participación activa y voluntaria de los jueces y servidores en esta mega jornada, la cual busca reducir la carga procesal aún existente en la institución y para garantizar respuestas oportunas y eficientes a la población.

Además, mencionó que, desde su gestión, se vienen impulsando diferentes acciones y estrategias para contribuir a la descarga procesal, como la aprobación de jornadas especializadas a solicitud de los jueces o administradores de las sedes o módulos, así como la declaratoria de emergencia de los juzgados que cuentan con una excesiva carga judicial, entre otras.

Por otra parte, anunció que, debido a la alta carga procesal en el área de ejecución de la especialidad laboral, en febrero se implementará un plan piloto de descarga, con la participación de trabajadores y jueces, a fin de lograr un avance significativo en la tramitación de los procesos de esta materia.

Finalmente, expresó que durante las próximas vacaciones judiciales que se llevarán a cabo del 01 de febrero al 02 de marzo, la Corte Superior de Justicia de La Libertad continuará atendiendo los procesos judiciales en las diferentes especialidades, priorizando los casos urgentes y los órganos jurisdiccionales con sobrecarga procesal.