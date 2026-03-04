Corte de La Libertad realizó la I Mega Jornada de descarga procesal del año en favor de los usuarios

El pasado sábado 24 de enero, la Corte Superior de Justicia de La Libertad realizó la I Mega Jornada Judicial Extraordinaria de Descarga Procesal del 2026, una iniciativa que busca impulsar la celeridad procesal y brindar una justicia más oportuna y eficaz a la ciudadanía.

Esta buena práctica sabatina contó con la participación de magistrados, magistradas, personal jurisdiccional y servidores administrativos de Trujillo y provincias, quienes, durante cinco horas, realizaron audiencias, emitieron y proyectaron resoluciones judiciales, brindarán informes y orientaron a los usuarios, entre otras actividades que permitirán ofrecer un mejor servicio a los litigantes de la región.

Al respecto, la titular de la Corte, Cecilia Milagros León Velásquez, resaltó que la familia judicial tiene el firme compromiso de agilizar la tramitación oportuna de los casos en las diferentes especialidades, para garantizar una justicia célere y brindar respuestas oportunas a quienes llevan procesos en los órganos jurisdiccionales de primera y segunda instancia de la institución.

“Pese a las limitaciones que como entidad pública tenemos, los jueces, las juezas y el personal están trabajando arduamente para impulsar la descarga procesal en sus juzgados y prueba de ello es la disposición que tienen para sumarse a este tipo de mecanismos de celeridad en beneficio de todas y todos”, remarcó la doctora León Velásquez.

Finalmente, mencionó que, durante este año, continuará promoviendo la realización de más jornadas extraordinarias de descarga procesal, así como la implementación de otras buenas prácticas judiciales que contribuyan a reducir la carga procesal y fortalecer la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia.