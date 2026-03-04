HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Judicialidad

Corte de La Libertad realizó la I Mega Jornada de descarga procesal del año en favor de los usuarios

La Corte Superior de Justicia de La Libertad organizó la I Mega Jornada Judicial Extraordinaria de Descarga Procesal el 24 de enero de 2026, buscando una justicia más eficaz.

Durante cinco horas, magistrados y personal judicial atendieron audiencias, emitieron resoluciones y ofrecieron orientación a los ciudadanos. Fuente: Difusión.
Durante cinco horas, magistrados y personal judicial atendieron audiencias, emitieron resoluciones y ofrecieron orientación a los ciudadanos. Fuente: Difusión.

El pasado sábado 24 de enero, la Corte Superior de Justicia de La Libertad realizó la I Mega Jornada Judicial Extraordinaria de Descarga Procesal del 2026, una iniciativa que busca impulsar la celeridad procesal y brindar una justicia más oportuna y eficaz a la ciudadanía.

Esta buena práctica sabatina contó con la participación de magistrados, magistradas, personal jurisdiccional y servidores administrativos de Trujillo y provincias, quienes, durante cinco horas, realizaron audiencias, emitieron y proyectaron resoluciones judiciales, brindarán informes y orientaron a los usuarios, entre otras actividades que permitirán ofrecer un mejor servicio a los litigantes de la región.

Al respecto, la titular de la Corte, Cecilia Milagros León Velásquez, resaltó que la familia judicial tiene el firme compromiso de agilizar la tramitación oportuna de los casos en las diferentes especialidades, para garantizar una justicia célere y brindar respuestas oportunas a quienes llevan procesos en los órganos jurisdiccionales de primera y segunda instancia de la institución.

Pese a las limitaciones que como entidad pública tenemos, los jueces, las juezas y el personal están trabajando arduamente para impulsar la descarga procesal en sus juzgados y prueba de ello es la disposición que tienen para sumarse a este tipo de mecanismos de celeridad en beneficio de todas y todos”, remarcó la doctora León Velásquez.

Finalmente, mencionó que, durante este año, continuará promoviendo la realización de más jornadas extraordinarias de descarga procesal, así como la implementación de otras buenas prácticas judiciales que contribuyan a reducir la carga procesal y fortalecer la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia.

Notas relacionadas
Asociación de Damas y Corte de La Libertad premian a ganadores del concurso de nacimientos y villancicos

Asociación de Damas y Corte de La Libertad premian a ganadores del concurso de nacimientos y villancicos

LEER MÁS
Corte de La Libertad resolvió más de 104 mil procesos en el 2025

Corte de La Libertad resolvió más de 104 mil procesos en el 2025

LEER MÁS
Titular de la Corte de La Libertad juramenta a 29 magistrados provisionales y supernumerarios

Titular de la Corte de La Libertad juramenta a 29 magistrados provisionales y supernumerarios

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corte de La Libertad recibe a 50 secigristas del Programa Secigra 2026

Corte de La Libertad recibe a 50 secigristas del Programa Secigra 2026

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Miguel Trauco y Carlos Zambrano ficharían por Sport Boys, pero deberán aceptar cláusulas que protejan al club

Monserrat Seminario acusa a Melcochita de ser "ludópata" y perder más de S/5.000 en casinos: "Yo le daba a él"

Siete meses de prisión preventiva para sujetos por presunta estafa y robo a una adulta mayor

Judicialidad

Siete meses de prisión preventiva para sujetos por presunta estafa y robo a una adulta mayor

Corte Superior de Justicia de La Libertad redujo mora judicial en el Juzgado de Paz Letrado de El Porvenir

Asociación de Damas y Corte de La Libertad premian a ganadores del concurso de nacimientos y villancicos

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: Roberto Burneo se reunirá con el MEF este 5 de marzo para tratar déficit presupuestal del JNE

Jorge Nieto cuestiona leyes procrimen que aprobó el Congreso: "Dificultan la acción de la justicia frente a la criminalidad"

Adrián Villar a prisión preventiva por 9 meses: las razones del Poder Judicial para enviarlo a la cárcel

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025