Corte de La Libertad desarrolla Mesa de Trabajo Interinstitucional para fortalecer las Unidades de Flagrancia

Con la participación de la presidenta de este distrito judicial, Cecilia Milagros León Velásquez y los representantes de las entidades vinculadas a la atención de los procesos flagrantes, la Corte Superior de Justicia de La Libertad llevó a cabo una nueva Mesa de Trabajo Interinstitucional, con el objetivo de coordinar acciones que coadyuven al fortalecimiento de la labor en las Unidades de Flagrancia de Trujillo y Virú.

Esta mesa de trabajo fue liderada por el integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y responsable de la Comisión de Implementación de las Unidades de Flagrancia del Poder Judicial, Carlos Zavaleta Grandez, quien arribó a la ciudad de Trujillo para conocer la realidad situacional de estas unidades y lograr acuerdos que permitan mejorar el trabajo articulado entre las instituciones inmersas en el sistema de administración de justicia penal, específicamente en los delitos de flagrancia delictiva.

Durante la reunión, el secretario técnico de la Comisión de Implementación de las Unidades de Flagrancia, Edman Rodríguez Vásquez, dio a conocer la realidad situacional y la producción lograda en estas sedes interinstitucionales desde su implementación hasta la fecha.

Luego de las estadísticas reflejadas, el consejero Zavaleta Grandez invocó a trabajar de manera coordinada y comprometida para garantizar la eficiencia en la atención de los procesos de delitos flagrantes tanto en la unidad modelo de Trujillo como en la unidad piloto de Virú.

“Las Unidades de Flagrancia fueron diseñadas para brindar respuestas oportunas a la ciudadanía. Esa es nuestra misión, combatir la criminalidad y delincuencia con celeridad y sanciones acorde a los delitos que se cometen. Seguiremos trabajando para lograr una articulación óptima entre todas las entidades a favor de la colectividad”, remarcó el doctor Carlos Zavaleta.

A la mesa de trabajo asistieron el presidente de la Junta de Fiscales Superiores, Luis Guillermo Bringas; el director de la Defensa Pública, Samuel Díaz Gonzáles; los representantes de la Policía Nacional del Perú; el director del penal de El Milagro, así como los magistrados Giammpol Taboada, Robert Mendieta y José González Pajuelo, y la administradora de la Unidad de Flagrancia, Mariela Tantaleán Olano.