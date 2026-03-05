Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Paiján resolvió 341 procesos penales

Desde que entró en funcionamiento, el Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Paiján ha logrado resolver un total de 341 procesos judiciales, demostrando su compromiso con ofrecer una justicia célere y eficiente a la población de dicho distrito.

Asimismo, se dio a conocer que, de los casos resueltos, 318 fueron atendidos oportunamente al 31 de diciembre de 2025, lo cual permitió que el juzgado transitorio sobrepasara la meta de productividad al alcanzar un 167% en ese año; mientras que los 23 procesos restantes corresponden a los expedidos en los primeros 19 días de 2026.

Entre los delitos más comunes que este órgano jurisdiccional tramita se encuentran omisión de la asistencia familiar con un total de 454 procesos, seguido de lesiones con 273, agresión contra la mujer e integrantes del grupo familiar con 219, y conducción en estado de ebriedad, entre otros.

Al respecto, la titular de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, calificó de oportuna la asignación de este juzgado en Paiján para obtener no solo celeridad procesal, sino también contar con un equipo más que coadyuve a garantizar una justicia pronta y eficaz a la ciudadanía de la zona.

“Cuando inauguramos este juzgado teníamos claro que representaría un gran avance para el pueblo de Paiján, ya que necesitábamos un juzgado especializado en materia penal que pueda resolver los procesos y brindar una justicia rápida a la población. Hoy, con estos resultados, estamos sumamente convencidos de que nuestro servicio es más accesible y está más cerca de los usuarios”, remarcó la doctora León Velásquez.

Además, recalcó que al ser el segundo distrito más grande de la provincia de Ascope y al contar con una alta incidencia de casos penales en la zona, su atención era prioritaria para así, garantizar un mejor servicio de justicia a quienes esperan respuestas prontas y oportunas a sus denuncias en materia penal.

Como se recuerda este juzgado entró en vigencia el 1 de agosto de 2025, con el objetivo de ofrecer una atención rápida y oportuna de los procesos penales de los usuarios de los distritos de Chocope, Magdalena de Cao, Paiján y Rázuri.