Siete meses de prisión preventiva para sujetos por presunta estafa y robo a una adulta mayor

Una magistrada de Trujillo ordenó siete meses de prisión preventiva para dos mujeres y un hombre acusados de robar a una adulta mayor en su vivienda.

La rápida intervención policial permitió la captura de los sospechosos. Fuente: Difusión.
La rápida intervención policial permitió la captura de los sospechosos. Fuente: Difusión.

Siete meses de prisión preventiva fue la medida coercitiva que dictó la magistrada del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia de Trujillo para dos mujeres y un varón que se habrían aprovechado de una adulta mayor para robarle dinero y otros objetos de valor en su propia vivienda.

De acuerdo al testimonio de la víctima, los tres imputados, quienes se trasladaban en un vehículo, la abordaron cuando se dirigía a su casa, con el pretexto de pagarle una deuda a su hija. 

Aprovechándose de su vulnerabilidad, la subieron al auto y la llevaron hasta su domicilio, donde ambas mujeres ingresaron para supuestamente realizar el pago indicado, sin embargo, la habrían manipulado para que sustraerle 600 soles, su equipo móvil y el anillo de matrimonio de su hija.

Gracias a la rápida intervención de los efectivos policiales se logró la captura de los tres imputados, a quienes les habrían encontrado el equipo celular sustraído a la agraviada.

Luego de evaluar los elementos de convicción presentados, la jueza de la Unidad de Flagrancia de Trujillo dispuso la prisión preventiva hasta agosto de 2026, ordenando el ingreso al establecimiento penitenciario de El Milagro.

