Judicialidad

Corte de La Libertad impulsa acciones para mejorar celeridad procesal en San Pedro de Lloc

La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia León, realizó una visita inopinada a la sede judicial de San Pedro de Lloc para supervisar el Juzgado de Paz Letrado.

León instó a los magistrados a mantener la supervisión y reafirmó el compromiso de mejorar el servicio. Fuente: Difusión.
León instó a los magistrados a mantener la supervisión y reafirmó el compromiso de mejorar el servicio. Fuente: Difusión.

La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, realizó una visita inopinada a la sede judicial de San Pedro de Lloc, con la finalidad de supervisar el cumplimiento de las medidas adoptadas ante la problemática del Juzgado de Paz Letrado de dicho distrito.

En esta visita, la titular Cecilia León sostuvo una reunión con los magistrados, el personal de los juzgados civiles y de paz letrado, y el administrador Noel Maguiña García, e informó que ante la situación actual se ha procedido a contratar a una persona y se ha asignado a los secretarios de la especialidad civil para que, de manera alternada y en adición de sus funciones, atiendan los expedientes y contribuyan a la celeridad procesal en este órgano jurisdiccional.

"Estamos trabajando por el Juzgado de Paz Letrado, tomando acciones que contribuyan a mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Les solicito que la solidaridad y la empatía continúen, pensando siempre en las madres alimentistas que están esperando una respuesta oportuna para brindar una mejor calidad de vida a sus hijos".

Además, exhortó a los magistrados a mantener una constante supervisión de las labores del personal jurisdiccional, para así garantizar la eficiencia del servicio de justicia que ofrecemos a la población.

