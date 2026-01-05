Comprometidos con la transparencia y la ética: Corte de La Libertad recibe certificación antisoborno

En la ceremonia se destacó el compromiso del distrito judicial por fortalecer la confianza. Fuente: Difusión.

En la ceremonia se destacó el compromiso del distrito judicial por fortalecer la confianza. Fuente: Difusión.

La Corte Superior de Justicia de La Libertad recibió la certificación internacional ISO 37001, que garantiza la aplicación de altos estándares de transparencia, integridad y prevención de la corrupción en el servicio de justicia.

Este reconocimiento fue otorgado tras la exitosa implementación del sistema de gestión antisoborno en la Primera Sala Penal de Apelaciones, reflejando el compromiso institucional por fortalecer la confianza de la ciudadanía.

Durante la ceremonia, el juez supremo titular Víctor Prado Saldarriaga en representación de la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, se destacó el esfuerzo y la responsabilidad asumida por este distrito judicial para fortalecer la confianza ciudadana mediante estándares internacionales de integridad.