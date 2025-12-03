Ocho años de cárcel para sujeto por tenencia ilegal de armas

La intervención policial fue alertada por vecinos de la zona, quienes reportaron la presencia sospechosa. Fuente: Difusión.

Los magistrados del Juzgado Penal Colegiado de la Unidad de Flagrancia de Trujillo sentenciaron a ocho años de cárcel efectiva a Víctor Rafael Miranda De La Cruz, tras hallarlo culpable del delito contra la seguridad pública, en la modalidad de tenencia ilegal de armas.

Efectivos policiales fueron advertidos por los vecinos de la zona sobre la presencia de tres individuos, quienes, en actitud sospechosa, ingresaron a un conocido local de comidas ubicado en la Av. 28 de Julio, en el distrito de Trujillo.

Ante esta información, la policía se desplazó hasta el lugar y realizó un registro, encontrando a Víctor Miranda en posesión de una pistola automática cargada con 17 municiones, la cual llevaba oculta a la altura de su cintura, por lo que fue inmediatamente trasladado a la comisaría para las diligencias respectivas.

Tras revisar los hechos y analizar las pruebas presentadas, los jueces de la Unidad de Flagrancia Modelo de Trujillo determinaron que Víctor Miranda deberá cumplir su condena en el penal de varones de El Milagro, hasta diciembre de 2034.

Además, se le impuso una reparación civil de dos mil soles a favor del Estado peruano y se le inhabilitó de manera permanente para el uso de armas de fuego.