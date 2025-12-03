HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Congreso aprueba inhabilitación contra Delia Espinoza
Congreso aprueba inhabilitación contra Delia Espinoza     Congreso aprueba inhabilitación contra Delia Espinoza     Congreso aprueba inhabilitación contra Delia Espinoza     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 03 de diciembre | LR+ Noticias

Judicialidad

Investigada por trata de personas recibe 18 meses de prisión preventiva

El Juzgado Mixto Transitorio de Parcoy dictó 18 meses de prisión preventiva para Yenireth Borges Moran, acusada de trata de personas en agravio de seis mujeres.

La administradora de una discoteca fue detenida en un operativo policial en Llacuabamba. Fuente: Difusión.
La administradora de una discoteca fue detenida en un operativo policial en Llacuabamba. Fuente: Difusión.

El magistrado del Juzgado Mixto Transitorio de Parcoy, José Velásquez Rojas, dispuso 18 meses de prisión preventiva para Yenireth Borges Moran, tras ser investigada de la presunta comisión del delito contra la dignidad humana, en la modalidad de trata de personas en su forma agravada, en agravio de seis féminas de entre 19 y 30 años de edad.

La imputada, de nacionalidad venezolana, fue detenida durante un operativo policial inopinado realizado por los agentes del orden en diferentes puntos críticos, bares y discotecas del anexo de Llacuabamba, en el distrito de Parcoy.

Borges Moran, quien desempeñaba el cargo de administradora de una conocida discoteca en dicha zona, también habría solicitado a las seis mujeres que trabajaban en el lugar que prestaran servicios sexuales, y realizaran labores de damas de compañía y de fichaje con los clientes que frecuentaban dicho establecimiento.

En el registro del local, personal policial habría encontrado un cuaderno en el que la investigada anotaba las actividades realizadas por cada una de las mujeres. Además, se tomó conocimiento que, presuntamente, los clientes cancelaban el monto de 300 soles para acceder a citas con las trabajadoras y mantener relaciones sexuales fuera de la discoteca.

Luego de analizar los elementos de convicción, el juez de la Corte de La Libertad declaró fundado el pedido de prisión preventiva, girando las papeletas respectivas para que Borges Moran sea trasladada al penal de mujeres de El Milagro, en donde permanecerá hasta el inicio de su juicio oral.

El delito contra la dignidad humana en la modalidad de trata de personas en su forma agravada se encuentra estipulado en el artículo 129º del Código Penal peruano y sanciona a quien lo comete a una pena privativa de la libertad no menor de doce ni mayor de veinte años.

Notas relacionadas
Magistrados condenan a cadena perpetua para tres sujetos vinculados al secuestro de empresario trujillano

Magistrados condenan a cadena perpetua para tres sujetos vinculados al secuestro de empresario trujillano

LEER MÁS
Corte de La Libertad reconforma Unidad Funcional de Integridad para seguir fomentando la transparencia

Corte de La Libertad reconforma Unidad Funcional de Integridad para seguir fomentando la transparencia

LEER MÁS
Titular de la Corte de La Libertad participa en la Primera Reunión Anual de Presidentes y Presidentas de 2025

Titular de la Corte de La Libertad participa en la Primera Reunión Anual de Presidentes y Presidentas de 2025

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
2 100 expedientes recepcionados en Jornada de Servicio Itinerante del Archivo Desconcentrado de la Corte de La Libertad

2 100 expedientes recepcionados en Jornada de Servicio Itinerante del Archivo Desconcentrado de la Corte de La Libertad

LEER MÁS
Nueva práctica de digitalización de expedientes agilizará el ingreso de medios probatorios en materia civil

Nueva práctica de digitalización de expedientes agilizará el ingreso de medios probatorios en materia civil

LEER MÁS
Juez dispone nueve meses de prisión preventiva contra una pareja por extorsión a un centro educativo

Juez dispone nueve meses de prisión preventiva contra una pareja por extorsión a un centro educativo

LEER MÁS
Módulo Judicial Integrado en violencia desarrollará actividades en el marco del Día Internacional de la Mujer

Módulo Judicial Integrado en violencia desarrollará actividades en el marco del Día Internacional de la Mujer

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

2 100 expedientes recepcionados en Jornada de Servicio Itinerante del Archivo Desconcentrado de la Corte de La Libertad

Congreso fracasó en inhabilitar a Delia Espinoza: así votaron las bancadas

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

Judicialidad

2 100 expedientes recepcionados en Jornada de Servicio Itinerante del Archivo Desconcentrado de la Corte de La Libertad

Nueva práctica de digitalización de expedientes agilizará el ingreso de medios probatorios en materia civil

Juez dispone nueve meses de prisión preventiva contra una pareja por extorsión a un centro educativo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Congreso fracasó en inhabilitar a Delia Espinoza: así votaron las bancadas

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

RMP tras atentado a Belaunde: “Cuentas vinculadas a RLA dicen que fue falso, como si fueran peritos de CSI”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025