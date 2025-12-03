Investigada por trata de personas recibe 18 meses de prisión preventiva

La administradora de una discoteca fue detenida en un operativo policial en Llacuabamba. Fuente: Difusión.

El magistrado del Juzgado Mixto Transitorio de Parcoy, José Velásquez Rojas, dispuso 18 meses de prisión preventiva para Yenireth Borges Moran, tras ser investigada de la presunta comisión del delito contra la dignidad humana, en la modalidad de trata de personas en su forma agravada, en agravio de seis féminas de entre 19 y 30 años de edad.

La imputada, de nacionalidad venezolana, fue detenida durante un operativo policial inopinado realizado por los agentes del orden en diferentes puntos críticos, bares y discotecas del anexo de Llacuabamba, en el distrito de Parcoy.

Borges Moran, quien desempeñaba el cargo de administradora de una conocida discoteca en dicha zona, también habría solicitado a las seis mujeres que trabajaban en el lugar que prestaran servicios sexuales, y realizaran labores de damas de compañía y de fichaje con los clientes que frecuentaban dicho establecimiento.

En el registro del local, personal policial habría encontrado un cuaderno en el que la investigada anotaba las actividades realizadas por cada una de las mujeres. Además, se tomó conocimiento que, presuntamente, los clientes cancelaban el monto de 300 soles para acceder a citas con las trabajadoras y mantener relaciones sexuales fuera de la discoteca.

Luego de analizar los elementos de convicción, el juez de la Corte de La Libertad declaró fundado el pedido de prisión preventiva, girando las papeletas respectivas para que Borges Moran sea trasladada al penal de mujeres de El Milagro, en donde permanecerá hasta el inicio de su juicio oral.

El delito contra la dignidad humana en la modalidad de trata de personas en su forma agravada se encuentra estipulado en el artículo 129º del Código Penal peruano y sanciona a quien lo comete a una pena privativa de la libertad no menor de doce ni mayor de veinte años.