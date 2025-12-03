HOYSuscripcion LR Focus

Congreso aprueba inhabilitación contra Delia Espinoza
Corte de La Libertad y Gobierno Regional suscriben convenio para ampliar carceletas en sede de Natasha Alta

La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia León, firmó un convenio con el gobernador César Acuña para mejorar la carceleta judicial en Natasha Alta.

El acuerdo busca resolver el hacinamiento que afecta a los detenidos. Fuente: Difusión.
El acuerdo busca resolver el hacinamiento que afecta a los detenidos. Fuente: Difusión.

Un nuevo convenio específico firmó la presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, con el gobernador regional César Acuña Peralta, con la finalidad de iniciar las gestiones pertinentes para la ampliación y un mejor acondicionamiento de la carceleta judicial ubicada en la sede Natasha Alta.

Previo a la celebración de este convenio, la titular de la Corte de La Libertad agradeció la disposición del Gobierno Regional para invertir en la mejora del servicio de justicia en la región, destacando la urgencia de reestructurar dicha carceleta para garantizar no solo condiciones más adecuadas y seguras, sino también el respeto de los derechos de las personas detenidas.

Nuestra carceleta judicial de la sede de Natasha Alta recibe a detenidos y requisitoriados a diario, lo que genera un hacinamiento. Esta situación debe resolverse con urgencia, y por ello solicitamos el apoyo a la autoridad regional para que logremos solucionar esta problemática, en la brevedad posible”, señaló la doctora Cecilia León.

Por su parte, el gobernador César Acuña Peralta aseguró que, mientras haya recursos disponibles, continuará destinándolos a la justicia y la seguridad, sectores que requieren especial atención debido a la creciente inseguridad y criminalidad en la región.

Este proyecto, que contará con una inversión aproximada de 130 mil soles, permitirá una mejor distribución de los ambientes destinados a la carceleta judicial para la ampliación de la misma, respetando así la dignidad de cada persona que es trasladada a estas instalaciones.

Con este convenio, esta Corte Bicentenaria se compromete a entregar el expediente técnico aprobado para dicha inversión. Asimismo, registrará en el Banco de Inversiones al Gobierno Regional como la Unidad Ejecutora de Inversiones agregada y como Unidad Ejecutora Presupuestal de este proyecto, y se encargará del saneamiento físico y legal del predio.

Finalmente, se dio a conocer que el Gobierno Regional asumirá como Unidad Ejecutora de Inversiones agregada y como Unidad Ejecutora Presupuestal, siendo esta entidad la que financiará y ejecutará la actualización, modificación o adecuación del Expediente Técnico aprobado de este importante proyecto.

