HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 04 de diciembre

Judicialidad

Presidentas del Poder Judicial y de la Corte de La Libertad solicitan seguridad y resguardo policial para Magistrados y Sedes Judiciales

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, y la titular de la Corte de La Libertad, Cecilia León, solicitan apoyo policial para garantizar la seguridad de jueces tras un atentado reciente.

León Velásquez destacó que a pesar de procesar organizaciones criminales, los magistrados carecen de la protección policial. Fuente: Difusión.
León Velásquez destacó que a pesar de procesar organizaciones criminales, los magistrados carecen de la protección policial. Fuente: Difusión.

Durante la sesión de Consejo Regional de Estado, realizada en la ciudad de Trujillo, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, y la titular de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, solicitaron el apoyo de la Policía Nacional para la seguridad de los jueces y el resguardo a las sedes judiciales, a raíz del atentado sufrido por el Ministerio Público de nuestra ciudad.

En su intervención, la presidenta Cecilia Milagros León Velásquez, señaló que, a pesar de que la Corte de La Libertad procesa organizaciones criminales, los magistrados nunca han contado con la protección policial necesaria para garantizar su integridad.

“El atentado contra el Ministerio Público es una clara evidencia de que los criminales intentan amedrentar a las instituciones del sistema de justicia para que no ejerzan su labor de manera imparcial, ello no lo podemos permitir”, afirmó la presidenta de la Corte de La Libertad.

Asimismo, agradeció el apoyo del jefe de la Región Policial La Libertad por su pronta respuesta para brindar resguardo a la sede judicial de Natasha Alta, dependencia que alberga al mayor número de jueces de la provincia.

Por su parte, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, manifestó su respaldo a todas las acciones que se adopten en beneficio de la sociedad, y ratificó su compromiso en la lucha contra la inseguridad ciudadana en el país. Además, anunció que gestionará la declaratoria de zona rígida en el perímetro de todas las sedes judiciales del país, con la finalidad de proteger a los magistrados, servidores y usuarios del sistema que acuden a dichas instalaciones.

En esta reunión, también estuvieron presentes el presidente del Consejo de Ministros, el ministro del Interior, el ministro de Defensa, el jefe del Comando Conjunto de las FF.AA., así como las autoridades del sistema de justicia, políticas, militares y policiales de la región.

Finalmente, la jueza suprema Tello Gilardi se trasladó hasta la sede de Natasha Alta, donde se reunió con los magistrados de todos niveles, a quienes les transmitió su total respaldo en el ejercicio de sus funciones y reafirmó su compromiso de coordinar acciones para garantizar la seguridad de toda la familia judicial.

Notas relacionadas
Investigada por trata de personas recibe 18 meses de prisión preventiva

Investigada por trata de personas recibe 18 meses de prisión preventiva

LEER MÁS
Corte de La Libertad y Gobierno Regional suscriben convenio para ampliar carceletas en sede de Natasha Alta

Corte de La Libertad y Gobierno Regional suscriben convenio para ampliar carceletas en sede de Natasha Alta

LEER MÁS
Ocho años de cárcel para sujeto por tenencia ilegal de armas

Ocho años de cárcel para sujeto por tenencia ilegal de armas

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Familia Judicial de la Corte agradece la trayectoria de Magistrada Superior tras concluir su tiempo de servicio por límite de edad

Familia Judicial de la Corte agradece la trayectoria de Magistrada Superior tras concluir su tiempo de servicio por límite de edad

LEER MÁS
Corte de La Libertad condena a 35 años de cárcel a sujeto por explotación sexual de menores y pornografía infantil

Corte de La Libertad condena a 35 años de cárcel a sujeto por explotación sexual de menores y pornografía infantil

LEER MÁS
Nueve meses de prisión preventiva para padre que habría abusado y embarazado a su propia hija

Nueve meses de prisión preventiva para padre que habría abusado y embarazado a su propia hija

LEER MÁS
Corte de Lambayeque realiza pagos a sus trabajadores con su propio presupuesto

Corte de Lambayeque realiza pagos a sus trabajadores con su propio presupuesto

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Precio del Dólar en Perú HOY, miércoles 3 de diciembre: consulta aquí la última cotización y el tipo de cambio.

'Pol Deportes' es retirado de centro comercial por personal de seguridad: "Retírense, pues, está prohibido"

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

Judicialidad

Nueva práctica de digitalización de expedientes agilizará el ingreso de medios probatorios en materia civil

Juez dispone nueve meses de prisión preventiva contra una pareja por extorsión a un centro educativo

Módulo Judicial Integrado en violencia desarrollará actividades en el marco del Día Internacional de la Mujer

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

RMP tras atentado a Belaunde: “Cuentas vinculadas a RLA dicen que fue falso, como si fueran peritos de CSI”

Harvey Colchado confirma su postulación al Congreso con el partido Ahora Nación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025