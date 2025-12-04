Presidentas del Poder Judicial y de la Corte de La Libertad solicitan seguridad y resguardo policial para Magistrados y Sedes Judiciales

Durante la sesión de Consejo Regional de Estado, realizada en la ciudad de Trujillo, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, y la titular de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, solicitaron el apoyo de la Policía Nacional para la seguridad de los jueces y el resguardo a las sedes judiciales, a raíz del atentado sufrido por el Ministerio Público de nuestra ciudad.

En su intervención, la presidenta Cecilia Milagros León Velásquez, señaló que, a pesar de que la Corte de La Libertad procesa organizaciones criminales, los magistrados nunca han contado con la protección policial necesaria para garantizar su integridad.

“El atentado contra el Ministerio Público es una clara evidencia de que los criminales intentan amedrentar a las instituciones del sistema de justicia para que no ejerzan su labor de manera imparcial, ello no lo podemos permitir”, afirmó la presidenta de la Corte de La Libertad.

Asimismo, agradeció el apoyo del jefe de la Región Policial La Libertad por su pronta respuesta para brindar resguardo a la sede judicial de Natasha Alta, dependencia que alberga al mayor número de jueces de la provincia.

Por su parte, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, manifestó su respaldo a todas las acciones que se adopten en beneficio de la sociedad, y ratificó su compromiso en la lucha contra la inseguridad ciudadana en el país. Además, anunció que gestionará la declaratoria de zona rígida en el perímetro de todas las sedes judiciales del país, con la finalidad de proteger a los magistrados, servidores y usuarios del sistema que acuden a dichas instalaciones.

En esta reunión, también estuvieron presentes el presidente del Consejo de Ministros, el ministro del Interior, el ministro de Defensa, el jefe del Comando Conjunto de las FF.AA., así como las autoridades del sistema de justicia, políticas, militares y policiales de la región.

Finalmente, la jueza suprema Tello Gilardi se trasladó hasta la sede de Natasha Alta, donde se reunió con los magistrados de todos niveles, a quienes les transmitió su total respaldo en el ejercicio de sus funciones y reafirmó su compromiso de coordinar acciones para garantizar la seguridad de toda la familia judicial.