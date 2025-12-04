Módulo Judicial Integrado en Violencia emitió más de 9 600 medidas de protección y cautelares en el 2024

Un total de 9 635 medidas de protección y cautelares fueron emitidas por los magistrados del Módulo Judicial Integrado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia de La Libertad durante el 2024, a fin de salvaguardar la salud e integridad de las víctimas de violencia.

Este arduo trabajo fue informado por la administradora de dicho módulo, Maricruz Moreno Carrión, quien -además- indicó que esta cifra es un consolidado de la producción de los juzgados sub especializados en violencia que atienden en las provincias de Trujillo, Chepén y Virú.

“Los jueces de Trujillo, Chepén y Virú han emitido 6 754, 1 812 y 1 069 medidas de protección y cautelares, respectivamente, demostrando su compromiso de garantizar el respeto de los derechos de las víctimas de violencia y su lucha frontal contra este flagelo que viene incrementándose en nuestra sociedad.

Asimismo, manifestó que, en este año, con el apoyo de la presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, se continuarán desarrollando estrategias para prevenir la violencia y concientizar a la población de denunciar este tipo de hechos que vulneran los derechos fundamentales de las personas.

Por otro lado, recordó que este Módulo Judicial Integrado en Violencia, liderado por la jueza coordinadora Ana Karina Armas Cueva, cuenta con un equipo multidisciplinario comprometido en la atención oportuna de los casos que se presentan en esta sede judicial, las 24 horas del día, los siete días de la semana.

“El módulo de violencia atiende todos los días y cuenta con un teléfono celular de turno (970806896), al que se pueden comunicar las víctimas o testigos de violencia para denunciar este delito. Esta es una lucha compartida entre las instituciones que velamos por las víctimas y la sociedad. Juntos podremos ayudar a que los victimarios reciban la sanción correspondiente y así podamos erradicar la violencia en nuestra región”, acotó la administradora Moreno Carrión.