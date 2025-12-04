HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 04 de diciembre

Judicialidad

Módulo Judicial Integrado en Violencia emitió más de 9 600 medidas de protección y cautelares en el 2024

Durante 2024, se emitieron 9,635 medidas de protección por el Módulo Judicial Integrado en Violencia de La Libertad, apoyando a víctimas de violencia de género en la región.

El módulo, que opera las 24 horas, invita a las víctimas a denunciar casos de violencia. Fuente: Difusión.
El módulo, que opera las 24 horas, invita a las víctimas a denunciar casos de violencia. Fuente: Difusión.

Un total de 9 635 medidas de protección y cautelares fueron emitidas por los magistrados del Módulo Judicial Integrado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia de La Libertad durante el 2024, a fin de salvaguardar la salud e integridad de las víctimas de violencia.

Este arduo trabajo fue informado por la administradora de dicho módulo, Maricruz Moreno Carrión, quien -además- indicó que esta cifra es un consolidado de la producción de los juzgados sub especializados en violencia que atienden en las provincias de Trujillo, Chepén y Virú.

Los jueces de Trujillo, Chepén y Virú han emitido 6 754, 1 812 y 1 069 medidas de protección y cautelares, respectivamente, demostrando su compromiso de garantizar el respeto de los derechos de las víctimas de violencia y su lucha frontal contra este flagelo que viene incrementándose en nuestra sociedad.

Asimismo, manifestó que, en este año, con el apoyo de la presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, se continuarán desarrollando estrategias para prevenir la violencia y concientizar a la población de denunciar este tipo de hechos que vulneran los derechos fundamentales de las personas.

Por otro lado, recordó que este Módulo Judicial Integrado en Violencia, liderado por la jueza coordinadora Ana Karina Armas Cueva, cuenta con un equipo multidisciplinario comprometido en la atención oportuna de los casos que se presentan en esta sede judicial, las 24 horas del día, los siete días de la semana.

El módulo de violencia atiende todos los días y cuenta con un teléfono celular de turno (970806896), al que se pueden comunicar las víctimas o testigos de violencia para denunciar este delito. Esta es una lucha compartida entre las instituciones que velamos por las víctimas y la sociedad. Juntos podremos ayudar a que los victimarios reciban la sanción correspondiente y así podamos erradicar la violencia en nuestra región”, acotó la administradora Moreno Carrión.

Notas relacionadas
Presidentas del Poder Judicial y de la Corte de La Libertad solicitan seguridad y resguardo policial para Magistrados y Sedes Judiciales

Presidentas del Poder Judicial y de la Corte de La Libertad solicitan seguridad y resguardo policial para Magistrados y Sedes Judiciales

LEER MÁS
Presidenta de la Corte dispone acciones para mejorar el Módulo Básico de Justicia de Virú

Presidenta de la Corte dispone acciones para mejorar el Módulo Básico de Justicia de Virú

LEER MÁS
Magistrados de la Corte ordenan ubicación y captura de robacelulares

Magistrados de la Corte ordenan ubicación y captura de robacelulares

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Familia Judicial de la Corte agradece la trayectoria de Magistrada Superior tras concluir su tiempo de servicio por límite de edad

Familia Judicial de la Corte agradece la trayectoria de Magistrada Superior tras concluir su tiempo de servicio por límite de edad

LEER MÁS
Corte de La Libertad condena a 35 años de cárcel a sujeto por explotación sexual de menores y pornografía infantil

Corte de La Libertad condena a 35 años de cárcel a sujeto por explotación sexual de menores y pornografía infantil

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Migraciones habilita 100.000 citas para pasaportes en diciembre: ¿cómo sacar una?

La buena noticia para beneficiarios del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Cierran la Costa Verde por Juegos Bolivarianos 2025: revisa el plan de desvío este 3 de diciembre

Judicialidad

Nueva práctica de digitalización de expedientes agilizará el ingreso de medios probatorios en materia civil

Juez dispone nueve meses de prisión preventiva contra una pareja por extorsión a un centro educativo

Módulo Judicial Integrado en violencia desarrollará actividades en el marco del Día Internacional de la Mujer

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

RMP tras atentado a Belaunde: “Cuentas vinculadas a RLA dicen que fue falso, como si fueran peritos de CSI”

Harvey Colchado confirma su postulación al Congreso con el partido Ahora Nación

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025