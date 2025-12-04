Presidenta de la Corte dispone acciones para mejorar el Módulo Básico de Justicia de Virú

Durante la visita, se comprometió a mejorar la infraestructura y el equipamiento del módulo judicial. Fuente: Difusión.

Como parte de su plan de gestión, la presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, visitó el Módulo Básico de Justicia de Virú para realizar una inspección de las instalaciones y supervisar in situ la labor judicial que realizan los magistrados y el personal en esta zona.

En el recorrido, la titular de esta Corte Superior, en compañía del gerente de Administración Distrital, Kike Figueroa Auca, verificó las condiciones laborales en las que trabaja la familia judicial y dispuso el inicio de las acciones pertinentes para acondicionar adecuadamente los espacios y mejorar la infraestructura, así como el equipamiento informático y de mobiliario existente en este módulo.

“Me he desplazado hasta Virú porque es importante conocer de primera mano las necesidades de nuestros magistrados y servidores, no solo en el ámbito laboral, sino también en cuanto a los espacios destinados a cada uno de ellos. Es imperioso empezar a trabajar para brindar mejores condiciones a nuestra familia judicial. De esta manera podremos seguir garantizando un servicio óptimo a la ciudadanía”, enfatizó la doctora León Velásquez.

Asimismo, visitó a los magistrados en cada uno de sus despachos para conocer las necesidades de los órganos jurisdiccionales y los exhortó a mantener su compromiso con la celeridad procesal y la atención oportuna de los procesos que llegan a esta dependencia judicial.

“La intención de mis visitas es identificar las necesidades e implementar aquellas oportunidades de mejora que generan una percepción positiva en los servidores y en los usuarios. Como Corte debemos continuar esforzándonos para ofrecer no solo espacios adecuados a los litigantes, sino también respuestas rápidas a sus demandas”, puntualizó la presidenta de la institución.

Finalmente, el coordinador de Infraestructura, Ernesto Ríos Chávez, y el personal del área de Mantenimiento iniciaron las reparaciones solicitadas en los ambientes donde se brinda atención a la ciudadanía, dando así el primer paso hacia la renovación de esta importante sede judicial.