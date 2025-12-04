HOYSuscripcion LR Focus

Magistrados de la Corte ordenan ubicación y captura de robacelulares

Los jueces del Segundo Juzgado Penal Colegiado de Trujillo ordenaron la captura de Brayan Guissepy Príncipe Salguero, quien deberá cumplir más de doce años de cárcel por robo agravado.

Además de la pena de prisión, el tribunal impuso a Brayan Príncipe el pago de dos mil soles. Fuente: Difusión.
Los jueces del Segundo Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Trujillo ordenaron la ubicación y captura de Brayan Guissepy Príncipe Salguero, quien cumplirá su condena de más de doce años recluido en el penal de varones de El Milagro, por participar en el robo de un celular a un menor en la urbanización Monserrate.

En la audiencia se dio a conocer que cuando el menor de 16 años de edad se dirigía de su colegio hacia su vivienda, fue interceptado por Brayan Príncipe, quien lo amenazó con una navaja para sustraerle su equipo móvil, para luego decirle que lo mataría si se quedaba en el lugar de los hechos.

Minutos después, con el apoyo de un testigo, personal de serenazgo logró capturar al sentenciado, encontrándole la navaja con la que amenazó al menor y el celular sustraído, por lo que fue trasladado a la comisaría para las diligencias respectivas.

Además de la condena de doce años y seis meses de cárcel, los magistrados del colegiado de la Corte de La Libertad le impusieron el pago de dos mil soles a favor de la víctima, por concepto de reparación civil, cantidad que deberá ser abonada durante la ejecución de su sentencia.

El delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado, está tipificado en los artículos 188º y 189º del Código Penal peruano, y sanciona con hasta veinte años de pena privativa de la libertad con carácter efectiva a quienes lo cometen.

