HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Judicialidad

55 órganos jurisdiccionales laborarán durante el periodo vacacional en la Corte de La Libertad

Del 01 de febrero al 02 de marzo.

Se han designado diferentes juzgados en Trujillo y otras localidades. Fuente: Difusión.
Se han designado diferentes juzgados en Trujillo y otras localidades. Fuente: Difusión.

Durante el periodo vacacional comprendido entre el 01 de febrero al 02 de marzo, la presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, ha designado 55 órganos jurisdiccionales de emergencia que continuarán atendiendo los procesos urgentes en todas las especialidades, con la finalidad de brindar un servicio de justicia ininterrumpido a la ciudadanía de la región.

La titular de la Corte resaltó que estos juzgados y salas de Trujillo y provincias seguirán conociendo y tramitando sus procesos, además de atender exclusivamente determinadas materias de los órganos jurisdiccionales que saldrán de vacaciones, tales como Habeas Corpus, calificación de denuncias con detenidos, apelación de mandatos de detención, trámites de procesos con reos en cárcel, acciones de garantías y medidas cautelares fuera de proceso, consignaciones de alimentos, violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, tutela de menores en abandono, medidas cautelares de régimen provisional de visitas, tutela de menores infractores, consignaciones laborales, entre otros.

De acuerdo a las resoluciones administrativas números 101 y 102 de la Presidencia, se ha dispuesto como órgano de emergencia de segunda instancia a la Tercera Sala Penal de Apelaciones y a la Primera Sala Especializada Civil, siendo esta última la que atenderá procesos civiles, laborales y de la Sala Mixta de Sánchez Carrión.

En el distrito de Trujillo, se han designado seis juzgados penales, tres civiles, uno de familia, cuatro juzgados de violencia familiar, cuatro laborales y cuatro de paz letrado; mientras que, en la Unidad de Flagrancia Modelo, laborarán dos juzgados de investigación preparatoria y el colegiado de juzgamiento.

Por otro lado, en el Centro Integrado del Sistema de Administración de Justicia de El Porvenir estarán a disposición de los usuarios judiciales, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, el Juzgado Unipersonal Penal Transitorio, el Juzgado Civil, el Juzgado de Paz Letrado Permanente y el Juzgado de Paz Letrado Mixto Transitorio.

Además, atenderán en este periodo vacacional, el Juzgado Civil Transitorio de La Esperanza, el Juzgado de Paz Letrado de Huanchaco, los juzgados de investigación preparatoria de Ascope y Virú, los juzgados unipersonales penales de San Pedro de Lloc y Huamachuco, los juzgados civiles de Paiján, Otuzco, y Santiago de Chuco, y los juzgados civiles transitorios de Chepén y Virú.

Asimismo, se designaron los juzgados mixtos de Huamachuco y Parcoy, el juzgado de violencia de Chepén, y los juzgados de paz letrado de Parcoy, Cartavio, Chocope, Ascope, San Pedro de Lloc, Virú, Otuzco, Huamachuco y Usquil.

Notas relacionadas
Investigada por trata de personas recibe 18 meses de prisión preventiva

Investigada por trata de personas recibe 18 meses de prisión preventiva

LEER MÁS
Corte de La Libertad y Gobierno Regional suscriben convenio para ampliar carceletas en sede de Natasha Alta

Corte de La Libertad y Gobierno Regional suscriben convenio para ampliar carceletas en sede de Natasha Alta

LEER MÁS
Ocho años de cárcel para sujeto por tenencia ilegal de armas

Ocho años de cárcel para sujeto por tenencia ilegal de armas

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Magistrados de la Corte ordenan ubicación y captura de robacelulares

Magistrados de la Corte ordenan ubicación y captura de robacelulares

LEER MÁS
Nueve meses de prisión preventiva para mujer involucrada en el atentado contra el Ministerio Público en Trujillo

Nueve meses de prisión preventiva para mujer involucrada en el atentado contra el Ministerio Público en Trujillo

LEER MÁS
Siete meses de prisión preventiva contra sujeto que habría golpeado a su conviviente

Siete meses de prisión preventiva contra sujeto que habría golpeado a su conviviente

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Precio del Dólar en Perú HOY, miércoles 3 de diciembre: consulta aquí la última cotización y el tipo de cambio.

'Pol Deportes' es retirado de centro comercial por personal de seguridad: "Retírense, pues, está prohibido"

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

Judicialidad

Nueva práctica de digitalización de expedientes agilizará el ingreso de medios probatorios en materia civil

Juez dispone nueve meses de prisión preventiva contra una pareja por extorsión a un centro educativo

Módulo Judicial Integrado en violencia desarrollará actividades en el marco del Día Internacional de la Mujer

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

RMP tras atentado a Belaunde: “Cuentas vinculadas a RLA dicen que fue falso, como si fueran peritos de CSI”

Harvey Colchado confirma su postulación al Congreso con el partido Ahora Nación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025