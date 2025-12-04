55 órganos jurisdiccionales laborarán durante el periodo vacacional en la Corte de La Libertad

Durante el periodo vacacional comprendido entre el 01 de febrero al 02 de marzo, la presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, ha designado 55 órganos jurisdiccionales de emergencia que continuarán atendiendo los procesos urgentes en todas las especialidades, con la finalidad de brindar un servicio de justicia ininterrumpido a la ciudadanía de la región.

La titular de la Corte resaltó que estos juzgados y salas de Trujillo y provincias seguirán conociendo y tramitando sus procesos, además de atender exclusivamente determinadas materias de los órganos jurisdiccionales que saldrán de vacaciones, tales como Habeas Corpus, calificación de denuncias con detenidos, apelación de mandatos de detención, trámites de procesos con reos en cárcel, acciones de garantías y medidas cautelares fuera de proceso, consignaciones de alimentos, violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, tutela de menores en abandono, medidas cautelares de régimen provisional de visitas, tutela de menores infractores, consignaciones laborales, entre otros.

De acuerdo a las resoluciones administrativas números 101 y 102 de la Presidencia, se ha dispuesto como órgano de emergencia de segunda instancia a la Tercera Sala Penal de Apelaciones y a la Primera Sala Especializada Civil, siendo esta última la que atenderá procesos civiles, laborales y de la Sala Mixta de Sánchez Carrión.

En el distrito de Trujillo, se han designado seis juzgados penales, tres civiles, uno de familia, cuatro juzgados de violencia familiar, cuatro laborales y cuatro de paz letrado; mientras que, en la Unidad de Flagrancia Modelo, laborarán dos juzgados de investigación preparatoria y el colegiado de juzgamiento.

Por otro lado, en el Centro Integrado del Sistema de Administración de Justicia de El Porvenir estarán a disposición de los usuarios judiciales, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, el Juzgado Unipersonal Penal Transitorio, el Juzgado Civil, el Juzgado de Paz Letrado Permanente y el Juzgado de Paz Letrado Mixto Transitorio.

Además, atenderán en este periodo vacacional, el Juzgado Civil Transitorio de La Esperanza, el Juzgado de Paz Letrado de Huanchaco, los juzgados de investigación preparatoria de Ascope y Virú, los juzgados unipersonales penales de San Pedro de Lloc y Huamachuco, los juzgados civiles de Paiján, Otuzco, y Santiago de Chuco, y los juzgados civiles transitorios de Chepén y Virú.

Asimismo, se designaron los juzgados mixtos de Huamachuco y Parcoy, el juzgado de violencia de Chepén, y los juzgados de paz letrado de Parcoy, Cartavio, Chocope, Ascope, San Pedro de Lloc, Virú, Otuzco, Huamachuco y Usquil.