Sala de Extinción de Dominio de La Libertad recupera más de S/ 19 millones y lidera producción nacional en 2024

Por tercer año consecutivo, los magistrados de la Sala de Apelaciones Transitoria Especializada en Extinción de Dominio de la Corte Superior de Justicia de La Libertad obtuvieron el primer lugar a nivel nacional en la estadística de producción 2024, así lo informó la Coordinación Nacional del Subsistema Especializado en Extinción de Dominio del Poder Judicial.

En el año en mención, la sala de Extinción de Dominio, presidida por el juez superior titular Juan Rodolfo Segundo Zamora Barboza, e integrada por los magistrados superiores Carlos Augusto Falla Salas y Jorge Luis Rojas Cruz, logró recuperar de manera definitiva y solo en sentencias confirmadas, más de 19 millones de soles provenientes de ganancias derivadas de actividades ilícitas, en perjuicio del Estado peruano.

Entre los procesos que la Sala de Apelaciones de Extinción de Dominio ha tramitado, se incluyen delitos como tráfico ilícito de drogas, trata de personas, tráfico de inmigrantes, favorecimiento a la prostitución, tráfico de productos forestales maderables, tráfico de especies acuáticas de la flora y fauna, lavado de activos, receptación, contrabando, defraudación tributaria, entre otros.

Asimismo, este órgano jurisdiccional de segunda instancia ha resuelto un total de 124 sentencias y ha desarrollado 584 audiencias en casos provenientes de las Cortes Superiores de Justicia de Tumbes, Piura, Sullana, Lambayeque, Ancash, El Santa, Cajamarca, Amazonas, Loreto y de la región La Libertad.

Además, se informó que los magistrados de la Sala de Extinción de Dominio han emitido 172 medidas cautelares, logrando la retención de más de 400 millones de soles, los cuales podrían ser transferidos al Estado una vez consentidas las sentencias, garantizando así la ejecución favorable de las mismas.

Cabe indicar que, desde la puesta en funcionamiento de este órgano jurisdiccional en mayo de 2019, la Sala Especializada en Extinción de Dominio ha logrado recuperar un total de 55’ 204,419. 47 soles, contribuyendo de manera significativa a la prevención y lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada en nuestro país.