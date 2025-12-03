Jueza de la Unidad de Flagrancia condena a sujeto por ciberdelito contra un menor de edad

La intervención policial se produjo luego de que el padre del menor alertara sobre el contacto. Fuente: Difusión.

Emilio Hurtado Bolaños fue condenado a cinco años de cárcel efectiva, luego de que aceptara haber seducido y pactado un encuentro sexual con un menor de tan solo 11 años de edad, a través de una conocida red social.

Esta sentencia fue emitida por la jueza del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia de Trujillo, durante la audiencia de terminación anticipada realizada por la comisión del delito informático contra la indemnidad y libertad sexual, en la modalidad de proposiciones a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales por medios tecnológicos.

Fue el padre del menor, quien dio aviso a la policía sobre el accionar de Emilio Hurtado, quien –a través de Instagram- contactó al adolescente y mantuvo conversaciones de índole sexual hasta convencerlo de reunirse presencialmente con él.

Los efectivos policiales capturaron en flagrancia a Hurtado Bolaños, quien se encontraba a bordo de un auto junto al menor, por las inmediaciones de un conocido parque de la urbanización Covicorti, lugar donde pactó el encuentro inicial.

Ante su confesión, la jueza de la Unidad de Flagrancia de Trujillo aceptó el acuerdo de terminación anticipada e impuso la condena de cinco años de pena privativa de la libertad, la cual culminará en el 2030.

Además, le fijó una reparación civil a favor del menor de siete mil soles, y lo inhabilitó de manera definitiva para ejercer algún cargo público o privado ligado al servicio docente o administrativo en instituciones educativas.