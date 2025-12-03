HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Congreso debate inhabilitación de Delia Espinoza y habla Ledesma | Arde Troya con Juliana Oxenford

Judicialidad

Jueza de la Unidad de Flagrancia condena a sujeto por ciberdelito contra un menor de edad

Emilio Hurtado Bolaños fue condenado a cinco años de prisión efectiva por seducir a un menor de 11 años a través de redes sociales, tras una audiencia en Trujillo.

La intervención policial se produjo luego de que el padre del menor alertara sobre el contacto. Fuente: Difusión.
La intervención policial se produjo luego de que el padre del menor alertara sobre el contacto. Fuente: Difusión.

Emilio Hurtado Bolaños fue condenado a cinco años de cárcel efectiva, luego de que aceptara haber seducido y pactado un encuentro sexual con un menor de tan solo 11 años de edad, a través de una conocida red social.

Esta sentencia fue emitida por la jueza del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia de Trujillo, durante la audiencia de terminación anticipada realizada por la comisión del delito informático contra la indemnidad y libertad sexual, en la modalidad de proposiciones a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales por medios tecnológicos.

Fue el padre del menor, quien dio aviso a la policía sobre el accionar de Emilio Hurtado, quien –a través de Instagram- contactó al adolescente y mantuvo conversaciones de índole sexual hasta convencerlo de reunirse presencialmente con él.

Los efectivos policiales capturaron en flagrancia a Hurtado Bolaños, quien se encontraba a bordo de un auto junto al menor, por las inmediaciones de un conocido parque de la urbanización Covicorti, lugar donde pactó el encuentro inicial.

Ante su confesión, la jueza de la Unidad de Flagrancia de Trujillo aceptó el acuerdo de terminación anticipada e impuso la condena de cinco años de pena privativa de la libertad, la cual culminará en el 2030.

Además, le fijó una reparación civil a favor del menor de siete mil soles, y lo inhabilitó de manera definitiva para ejercer algún cargo público o privado ligado al servicio docente o administrativo en instituciones educativas.

Notas relacionadas
¿Dónde se ubican las 10 minas de oro más importantes del Perú? Una región tiene 5 yacimientos

¿Dónde se ubican las 10 minas de oro más importantes del Perú? Una región tiene 5 yacimientos

LEER MÁS
Corte de luz en Trujillo por Hidrandina: horarios y zonas afectadas hasta el viernes 5 de diciembre

Corte de luz en Trujillo por Hidrandina: horarios y zonas afectadas hasta el viernes 5 de diciembre

LEER MÁS
César Acuña: tres de sus funcionarios son acusados de manipular contrato por S/194 millones

César Acuña: tres de sus funcionarios son acusados de manipular contrato por S/194 millones

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jueces de la Corte de La Libertad condenan a prisión a sujeto que realizó tocamientos a una menor

Jueces de la Corte de La Libertad condenan a prisión a sujeto que realizó tocamientos a una menor

LEER MÁS
Inician los trabajos para la implementación de la Oralidad Civil en los Juzgados de Paz Letrado de Trujillo

Inician los trabajos para la implementación de la Oralidad Civil en los Juzgados de Paz Letrado de Trujillo

LEER MÁS
Gracias a la oralidad, Juez de Familia de La Libertad resolvió proceso de tenencia en menos de un mes

Gracias a la oralidad, Juez de Familia de La Libertad resolvió proceso de tenencia en menos de un mes

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Gustavo Cazonatti confía en obtener el pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores

César Acuña defiende a su hermano prófugo: "Estamos buscando que sea investigado en libertad"

Pastor evangélico es intervenido cuando intentaba ingresar chips y una memoria micro SD a penal de Lurigancho

Judicialidad

Corte de La Libertad provee más de 31 mil escritos en quince días

Presidenta de la Corte inaugura Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Paiján

Magistrados de La Libertad participan a los actos celebratorios por el Día del Juez y de la Jueza

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

César Acuña defiende a su hermano prófugo: "Estamos buscando que sea investigado en libertad"

EN VIVO Resultados de elecciones primarias en Apra y Renovación Popular: sigue minuto a minuto el conteo de votos

Elecciones primarias: 83.000 afiliados del APRA y Renovación Popular votarán por sus candidatos este domingo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025