HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Congreso debate inhabilitación de Delia Espinoza y habla Ledesma | Arde Troya con Juliana Oxenford

Judicialidad

Doce años de prisión para acusados de robo a un mototaxista

Jair Luis Agreda Rojas y Andy José Bernabé Guzmán fueron sentenciados a 12 años de prisión en Trujillo por robo violento a un mototaxista.

Los jueces ordenaron su inmediata captura tras hallarlos culpables de asalto. Fuente: Difusión.
Los jueces ordenaron su inmediata captura tras hallarlos culpables de asalto. Fuente: Difusión.

Los jueces del Segundo Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Trujillo sentenciaron a doce años a Jair Luis Agreda Rojas y Andy José Bernabé Guzmán, y ordenaron la inmediata ubicación y captura de ambos, tras hallarlos culpables de robo violento a un mototaxista, en Trujillo.

El agraviado informó que ambos sujetos le solicitaron el servicio de mototaxi para trasladarlos por las inmediaciones del sector Pesqueda. Al llegar al destino, Agreda Rojas lo cogoteó, mientras que Bernabé Guzmán sustrajo su radio y su equipo móvil.

Además, indicó que luego de cometer el delito, lo golpearon salvajemente en diferentes partes del cuerpo y le quitaron la llave de la unidad menor, para evitar que la víctima los persiga y los capture en su intento de fuga.

Gracias a la rápida acción del personal policial que tomó conocimiento del robo, se logró la detención de Andy Bernabé y Jair Agreda, encontrándole a este último una mochila en donde tenía guardado el equipo celular sustraído al agraviado.

Ante las pruebas presentadas que demostraron la comisión del delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado, los magistrados de la Corte de La Libertad les ordenaron cárcel efectiva, así como les fijaron el pago de dos mil soles por concepto de reparación civil, a favor de la víctima.

Notas relacionadas
¿Dónde se ubican las 10 minas de oro más importantes del Perú? Una región tiene 5 yacimientos

¿Dónde se ubican las 10 minas de oro más importantes del Perú? Una región tiene 5 yacimientos

LEER MÁS
Corte de luz en Trujillo por Hidrandina: horarios y zonas afectadas hasta el viernes 5 de diciembre

Corte de luz en Trujillo por Hidrandina: horarios y zonas afectadas hasta el viernes 5 de diciembre

LEER MÁS
César Acuña: tres de sus funcionarios son acusados de manipular contrato por S/194 millones

César Acuña: tres de sus funcionarios son acusados de manipular contrato por S/194 millones

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jueces de la Corte de La Libertad condenan a prisión a sujeto que realizó tocamientos a una menor

Jueces de la Corte de La Libertad condenan a prisión a sujeto que realizó tocamientos a una menor

LEER MÁS
Gracias a la oralidad, Juez de Familia de La Libertad resolvió proceso de tenencia en menos de un mes

Gracias a la oralidad, Juez de Familia de La Libertad resolvió proceso de tenencia en menos de un mes

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Fan Zone de la Copa Libertadores 2025: cuándo y dónde se desarrollará el esperado evento previo al Palmeiras vs Flamengo

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Judicialidad

ODANC Sullana convoca a Mesa de Trabajo Interinstitucional para fortalecer la Transparencia y Eficacia en la Administración Pública

CSJLA desarrolló la octava feria “Ilapanchikpaq Justicia: por la no violencia contra las mujeres” en la Plaza de Armas de Lambayeque

San Marcos vibró con la Feria Ilapanchipaq Justicia: Poder Judicial lleva servicios, prevención y esperanza a la provincia

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025