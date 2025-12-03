Doce años de prisión para acusados de robo a un mototaxista

Los jueces del Segundo Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Trujillo sentenciaron a doce años a Jair Luis Agreda Rojas y Andy José Bernabé Guzmán, y ordenaron la inmediata ubicación y captura de ambos, tras hallarlos culpables de robo violento a un mototaxista, en Trujillo.

El agraviado informó que ambos sujetos le solicitaron el servicio de mototaxi para trasladarlos por las inmediaciones del sector Pesqueda. Al llegar al destino, Agreda Rojas lo cogoteó, mientras que Bernabé Guzmán sustrajo su radio y su equipo móvil.

Además, indicó que luego de cometer el delito, lo golpearon salvajemente en diferentes partes del cuerpo y le quitaron la llave de la unidad menor, para evitar que la víctima los persiga y los capture en su intento de fuga.

Gracias a la rápida acción del personal policial que tomó conocimiento del robo, se logró la detención de Andy Bernabé y Jair Agreda, encontrándole a este último una mochila en donde tenía guardado el equipo celular sustraído al agraviado.

Ante las pruebas presentadas que demostraron la comisión del delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado, los magistrados de la Corte de La Libertad les ordenaron cárcel efectiva, así como les fijaron el pago de dos mil soles por concepto de reparación civil, a favor de la víctima.