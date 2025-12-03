Nueve meses de prisión preventiva para padre que habría abusado y embarazado a su propia hija

Si se comprueba el delito, Quispe Paredes podría enfrentar una condena de hasta veintiséis años de cárcel. Fuente: Difusión.

El magistrado José Ramos Velásquez Rojas, del Juzgado Mixto de Parcoy, dispuso nueve meses de prisión preventiva contra Candelario Quispe Paredes, por la presunta comisión del delito contra la libertad sexual, en la modalidad de violación sexual de una menor de edad.

En la audiencia se dio a conocer el testimonio de la agraviada de tan solo 14 años de edad, quien le contó a su madre que habría sido ultrajada por su propio padre hasta en cuatro oportunidades, iniciando estos hechos en diciembre de 2024.

Además, narró que Quispe Paredes aprovechaba que la menor lo acompañaba a la chacra para apoyarlo con las actividades agrícolas, para cometer el delito, y que –además- la amenazaba con golpearla y no enviarla a la escuela si contaba lo que ocurría.

Luego de evaluar los elementos de convicción presentados y conocer que la menor se encontraba gestando producto de dicha presunta violación, el juez de la Corte de La Libertad declaró fundado el pedido de prisión preventiva contra Candelario Quispe, quien esperará el inicio de su juicio oral internado en el penal.

De corroborarse la comisión del delito, Candelario Quispe Paredes podría recibir una condena de hasta veintiséis años de cárcel efectiva, tal y como lo indica el artículo 170º del Código Penal peruano.