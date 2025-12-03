HOYSuscripcion LR Focus

Congreso aprueba inhabilitación contra Delia Espinoza
Jueces del colegiado de Trujillo sentencian a cadena perpetua a sujeto por ultrajar sexualmente a una menor de edad

Percy William Ruiz Sánchez fue condenado a cadena perpetua por mantener relaciones sexuales con una menor de 13 años en Trujillo. La sentencia fue dictada por el Juzgado Penal Colegiado Transitorio.

Los jueces impusieron también 25 mil soles de reparación civil y una pensión de 250 soles mensuales. Fuente: Difusión.
Por mantener relaciones sexuales con una menor de edad, Percy William Ruiz Sánchez estará recluido de por vida en el penal de varones de El Milagro, así lo ordenaron los jueces del Juzgado Penal Colegiado Transitorio de Trujillo, durante la audiencia realizada en contra del investigado.

Fue la hermana de la menor quien denunció el hecho, al tomar conocimiento que la agraviada de tan solo 13 años convivía con el ahora sentenciado de 50 años de edad, y que se encontraba gestando producto de dicha relación amorosa.

Además, se dio a conocer en la audiencia que, Percy Ruiz tenía pleno conocimiento de la edad de la menor y que se aprovechó de la necesidad emocional y económica que atravesaba dicha familia, para acercarse y seducir a su víctima hasta lograr la convivencia.

Luego de revisar las pruebas presentadas, los magistrados de la Corte de La Libertad determinaron la culpabilidad de Percy Ruiz y lo sentenciaron a cadena perpetua. Además, le fijaron una reparación civil de 25 mil soles a favor de la parte agraviada y una pensión de alimentos de 250 soles mensuales para la manutención de su hijo.

El delito contra la libertad sexual, en la modalidad de violación sexual de menor de edad, se encuentra establecido en el artículo173º Código Penal peruano, y sanciona con la pena máxima de cárcel, a quien incurre en él.

