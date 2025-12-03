HOYSuscripcion LR Focus

Congreso aprueba inhabilitación contra Delia Espinoza
Judicialidad

Incorporan a la Corte de La Libertad al Grupo Piloto de Implementación y Fortalecimiento del Modelo de Justicia Itinerante

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial incorpora a la Corte Superior de Justicia de La Libertad al modelo de justicia itinerante, buscando mejorar el acceso a la justicia para poblaciones vulnerables.

Este proyecto dotará a la región con tecnología adecuada para asistir a los usuarios de Trujillo y provincias. Fuente: Difusión.
Este proyecto dotará a la región con tecnología adecuada para asistir a los usuarios de Trujillo y provincias. Fuente: Difusión.

Con la finalidad de acercar la justicia y mejorar el servicio que se brinda a la población más vulnerable de la región, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial incorporó a la Corte Superior de Justicia de La Libertad al grupo piloto para la implementación y fortalecimiento del modelo de justicia itinerante.

El proyecto está a cargo del programa “Mejoramiento de los servicios de justicia no penales, a través del Expediente Judicial Electrónico no penal”, el cual señala en su componente ocho la implementación de un mecanismo de prestación de servicio para el acceso a la justicia de poblaciones vulnerables.

Al respecto la titular de la institución, Cecilia Milagros León Velásquez, agradeció la iniciativa del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial para incorporar a la primera Corte del Perú republicano, en el grupo piloto. Esto significa que el Distrito Judicial de La Libertad contará con los recursos tecnológicos adecuados para brindar asistencia técnica dentro del marco normativo que regula el acceso a la justica, a favor de los usuarios vulnerables de Trujillo y provincias.

Estamos convencidos que, con esta incorporación, brindaremos un mejor servicio de justicia para todas y todos los liberteños, sin importar su ubicación geográfica. Queremos seguir fortaleciendo el sistema de justicia y este proyecto nos permitirá acercarnos más a aquellas personas en condición de vulnerabilidad que viven alejadas de los principales distritos de la región”, remarcó la presidenta León Velásquez.

El Consejo Ejecutivo no solo aprobó la incorporación, sino también la adquisición de 26 kits de herramientas tecnológicas, que incluyen 78 computadoras portátiles, 52 lectores biométricos y 52 impresoras multifuncionales portátiles, que servirán para la atención y tramitación de los procesos no penales a favor de las poblaciones vulnerables a nivel nacional.

Cabe indicar que, con la inclusión de La Libertad, serán 26 las Cortes Superiores de Justicia que participarán de este piloto de implementación del modelo de justicia itinerante, garantizando así que el servicio llegue a zonas de difícil acceso de manera gratuita.

