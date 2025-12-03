Doce meses de prisión preventiva para mujer investigada de asesinar a su pareja sentimental en Parcoy

Se ha informado que la relación entre ambos estaba marcada por la violencia. Fuente: Difusión.

Milagros Juárez Bermúdez esperará el inicio de su juicio oral internada en el penal de mujeres de El Milagro, así lo determinó el magistrado del Juzgado Mixto Transitorio de Parcoy, José Velásquez Rojas, durante la audiencia desarrollada por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de parricidio.

De acuerdo a las primeras investigaciones, la víctima tuvo un altercado previo con la investigada, durante una reunión familiar, por lo que ambos regresaron a su vivienda para evitar problemas mayores con sus parientes.

Minutos después, el agraviado salió de su domicilio para disculparse por el momento bochornoso protagonizado por la pareja; y al retornar a su vivienda, aparentemente fue atacado por su conviviente, quien le habría clavado un cuchillo en la ingle, haciendo que se desangre y finalmente fallezca durante su traslado al hospital de la zona.

Además, se dio a conocer que existía violencia constante en la convivencia de la pareja, y que –inclusive- la hermana del occiso había denunciado a Milagros Juárez ante las rondas campesinas por abuso contra la víctima.

Tras revisar todos los elementos de convicción presentados, el juez de Parcoy declaró fundado el pedido de prisión preventiva, el cual culminará el 01 de febrero de 2026.