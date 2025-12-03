Corte de La Libertad gestiona la implementación del Tercer Tramo de la Oralidad Civil

La titular de la Corte de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, se reunió virtualmente con el juez supremo Ramiro Bustamante Zegarra, presidente del Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Oralidad Civil (ETII- Oralidad) del Poder Judicial, con el objetivo de coordinar el inicio de las gestiones para la incorporación de los juzgados de paz letrado civil al modelo de la oralidad, el cual permitirá la atención rápida y eficaz de los procesos en esta materia.

Durante este encuentro, el presidente del ETII Oralidad agradeció la predisposición de la titular de esta primera Corte del Perú republicano, de la presidenta del Equipo Técnico Distrital de Implementación de la Oralidad Civil, Lilly Llap Unchón de Lora, y de los jueces coordinadores de las salas superiores y de los juzgados civiles de la institución, Augusto Ruidias Farfán y Rodrigo Marcial Cueva Ramírez, respectivamente, para continuar en el proceso de transformación judicial que se viene desarrollando en todo el país, en beneficio de los usuarios.

A su turno, la máxima representante judicial de la región indicó que, junto a su equipo, ha realizado una visita previa a los juzgados de paz letrado para identificar los espacios, el equipamiento tecnológico y el mobiliario, así como ha dispuesto medidas para el sinceramiento de la carga procesal no solo a nivel civil, sino también en los demás órganos jurisdiccionales. Esta información será clave para la elaboración del informe final para la implementación de este tercer tramo.

Posteriormente, los responsables de los componentes en la implementación de la oralidad civil explicaron las tareas que deberán efectuar los funcionarios de la Corte de La Libertad, a fin de cumplir con los requisitos mínimos necesarios para el ingreso al modelo en su fase final.

Cabe señalar que, los componentes a desarrollar para una exitosa implementación de la oralidad civil en los juzgados de paz letrado de esta especialidad son: la identificación de los órganos jurisdiccionales, la gestión de despacho judicial, la gestión del cambio, así como la entrega de información sobre estadística, infraestructura tecnológica y física; el desarrollo de capacitaciones internas y externas, la elaboración del presupuesto y la difusión interna y externa de este modelo.