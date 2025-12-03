HOYSuscripcion LR Focus

Comisión Distrital de Justicia de Género resalta labor de la mujer con ceremonia de reconocimiento

El evento, con la participación de la presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, destacó las obras de la pintora Patricia Cecilia Castillo Alva, quien aborda la equidad de género en su arte.

Se subrayó la importancia de empoderar a las mujeres y erradicar la desigualdad. Fuente: Difusión.

Los integrantes de la Comisión Distrital de Justicia de Género organizaron una ceremonia de reconocimiento denominada “Mujer: arte, fuerza e inspiración”, con la finalidad de destacar la labor que realiza las mujeres y la constante lucha en la que se ven inmersas para conseguir un trato equitativo e igualitario.

En este evento, que contó con la participación de la presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, así como de las juezas y personal femenino de la institución, se presentaron las obras de arte de la pintora de Bellas Artes de Trujillo, Patricia Cecilia Castillo Alva, quien ha plasmado en sus creaciones la responsabilidad colectiva para cerrar aquellas brechas de género que aún se encuentran activas en nuestra sociedad.

El presidente de la Comisión Distrital de Género de la Corte de La Libertad, Félix Ramírez Sánchez, durante su discurso de bienvenida, enfatizó en la necesidad de recordar no solo los esfuerzos realizados a lo largo de los años para alcanzar la igualdad de género, sino también nos invitó a reflexionar sobre la importancia de seguir empoderando a la mujer, y así erradicar la desigualdad visible en nuestro país y en el mundo.

Posteriormente, la titular de la primera Corte del Perú republicano, Cecilia Milagros León Velásquez, compartió con los presentes lo que significó conocer a Patricia Castillo, quien es fuente de inspiración y motivación. Además, destacó sus logros como mujer y fue partícipe del reconocimiento y un presente otorgado a esta pintora trujillana, quien ha sabido sortear las dificultades y mostrar su sentir a través del arte.

Finalmente, Patricia Cecilia Castillo Alva agradeció el reconocimiento otorgado por la Corte Superior de Justicia e invitó a todas las presentes a seguir contribuyendo en esta incansable labor de impartir justicia desde sus funciones, ello con el objetivo de demostrar el compromiso que tiene las mujeres con un futuro mejor.

Cabe indicar que, como parte del programa, también participaron las magistradas y trabajadoras que forman parte del coro institucional “Qampaqmi Takiyku” quienes deleitaron a las asistentes con canciones interpretadas en conmemoración de este día tan especial.

