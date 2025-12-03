Colegiado de Trujillo impone diez años de cárcel a sujeto por intento de homicidio

Los magistrados del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Transitorio de Trujillo sentenciaron a Ali Raúl Polo López a diez años de cárcel efectiva, luego de hallarlo culpable de intentar asesinar a su vecino, a las afueras de su propia vivienda en el distrito de La Esperanza.

Los hechos se suscitaron en el 2022, cuando luego de un altercado, Ali Polo se abalanzó contra su víctima cuando esta se encontraba descansando al interior de su mototaxi, y lo apuñaló por la espalda con un cuchillo de pan.

Pese a los intentos de protegerse, el agraviado recibió varios cortes en diferentes partes del cuerpo, siendo auxiliado por su hermano, quien evitó que Ali Polo continúe lastimando a la víctima, haciendo que el sentenciado huyera hacia su vivienda, para luego trasladar al herido al hospital de la zona.

Ante las pruebas presentadas, los jueces del colegiado ordenaron la inmediata ubicación y captura de Polo López para que cumpla su sentencia recluido en el penal de varones. Además, le fijaron el pago de quince mil soles por concepto de reparación civil, a favor del agraviado.

El delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio calificado en grado de tentativa, se encuentra previsto en el artículo 108º del Código Penal peruano.