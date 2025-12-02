Juez Civil de la Corte garantizó acceso a la justicia para demandante con discapacidad auditiva

En un importante paso hacia la inclusión y el acceso equitativo a la justicia, el magistrado Ruperto Sandoval Damián, del Tercer Juzgado Civil Transitorio de La Esperanza, llevó a cabo con éxito una audiencia relacionada con un proceso de filiación extramatrimonial, tenencia, régimen de visitas y alimentos, solicitada por una persona con discapacidad auditiva.

El magistrado Sandoval Damián manifestó que, desde que asumió el proceso, su juzgado ha tomado las acciones pertinentes para recopilar la actividad probatoria e impulsar de manera oportuna y célere la resolución del caso, teniendo como prioridad el estado de vulnerabilidad y el interés superior de los menores.

Las diligencias fueron posibles gracias a la valiosa participación de un intérprete en lengua de señas, la que permitió garantizar la comunicación efectiva entre el juzgado y la parte demandante, asegurando que sus derechos procesales fueran plenamente respetados.

Asimismo, el juez civil de La Esperanza indicó que muchas de las personas con discapacidad no recurren a las instancias judiciales debido al temor de no ser comprendidas o de que no se les tome en cuenta. Por ello, desde su despacho, y conforme a la política de la Corte de La Libertad y del Poder Judicial, está trabajando para romper dichas barreras y permitir un acceso pleno al servicio de justicia, sobre todo en casos cuyas partes son personas en condición de vulnerabilidad.

Finalmente, el juez Sandoval Damián mencionó que, gracias a las gestiones realizadas por la presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, se vienen firmando convenios para continuar capacitando en lengua de señas a magistrados y al personal, permitiendo que la familia judicial tenga la capacidad de atender y brindar un servicio de justicia en igualdad de condiciones a todas las personas.