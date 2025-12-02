Corte de La Libertad inicia actividades por aniversario con Ferias Itinerantes de Justicia en la región

Con cuatro ferias itinerantes realizadas de manera simultánea en Virú, Chepén, Huamachuco y Trujillo, la Corte Superior de Justicia de La Libertad dio inicio a las actividades oficiales programadas para la celebración de los 201º Aniversario de Instalación de esta primera Corte del Perú republicano.

Fue la presidenta Cecilia Milagros León Velásquez, quien inauguró este primer evento judicial que se llevó a cabo desde las 9 de la mañana en los distritos de Huanchaco y Curgos, así como en los centros poblados de Buena Vista y Pacanguilla, y que congregó a magistrados, personal jurisdiccional y administrativo de esta Corte para la atención de los usuarios, acercando así la justicia a la población.

En su discurso, la titular de esta institución agradeció el compromiso de la familia judicial, de las autoridades de cada comuna y de las demás instituciones que se sumaron a estas ferias en distintos puntos de la región, con la finalidad de permitir el acceso gratuito a los servicios que como entidades públicas brindan a la ciudadanía, y recalcó la importancia de continuar trabajando a favor de los justiciables.

En estas ferias itinerantes, los jueces, juezas y servidores atendieron de manera personalizada a los usuarios, orientando sobre la formulación de demandas en procesos de alimentos, filiaciones, entre otros. Además, dieron a conocer la ruta de atención en el marco de la Ley Nº 30364, y brindaron información sobre los procesos judiciales.

Asimismo, se explicó el uso del Botón de Pánico, se tramitaron antecedentes judiciales, se ofrecieron informes de control biométrico para sentenciados y procesados libres, se realizó el registro sobre deudores alimentarios morosos, y se proporcionó asistencia médica y psicológica a cargo de los profesionales del equipo multidisciplinario de nuestra institución.

Cabe indicar que, durante la jornada, participaron instituciones como el RENIEC, Defensa Pública, Defensoría del Pueblo, Centro de Emergencia Mujer, Centro del Adulto Mayor de EsSalud, entre otras.