Colegiado de la Unidad de Flagrancia sentencia a más de 12 años a pasajero por robo a taxista

Las magistradas del Juzgado Penal Colegiado de la Unidad de Flagrancia de Trujillo sentenciaron a Joselito Stiven Quezada Pérez, a doce años y diez meses de cárcel por participar en el robo violento a un taxista, el pasado 03 de febrero.

Quezada Pérez junto a una mujer no identificada solicitaron un servicio de taxi al agraviado. Sin embargo, metros antes de llegar a su destino, el ahora sentenciado empezó a amenazarlo de muerte, arrebatándole su celular y el dinero recaudado en el día.

A pesar de lograr su cometido, Joselito Quezada continuó agrediendo a su víctima, llegando a golpearlo con una piedra en el pecho y en la cabeza, acción que causó que el taxista perdiera el conocimiento y terminara empotrando su vehículo en una loza deportiva.

Gracias al apoyo de los vecinos de la zona, se logró capturar a Quezada Pérez y trasladar al agraviado al hospital para su atención inmediata debido a las graves lesiones sufridas durante el violento robo.

Tras ser detenido en flagrancia, el ahora sentenciado no tuvo otra opción que aceptar los cargos que se le imputaban, por lo que las juezas del colegiado le impusieron prisión efectiva, la cual culminará en diciembre de 2037, así como le fijaron el pago de una reparación civil de 1 500 soles a favor del agraviado.