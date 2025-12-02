Juezas condenan a extranjeros a cárcel efectiva por intento de robo a un trabajador de Sedalib
Dos extranjeros, Johan Smith Torres Díaz y Kennys Eduardo Uriepero Villegas, reciben seis años y ocho meses de cárcel por intento de robo en Trujillo. La sentencia fue dictada por el Juzgado Penal Colegiado de la Unidad de Flagrancia.
Las magistradas del Juzgado Penal Colegiado de la Unidad de Flagrancia de Trujillo sentenciaron a seis años y ocho meses a Johan Smith Torres Diaz y Kennys Eduardo Uriepero Villegas, dos extranjeros que admitieron su responsabilidad en el intento de robo a un trabajador de Sedalib.
Los hechos se suscitaron el pasado 19 de marzo cuando la víctima llegaba a su centro de labores, en el reservorio del distrito de Víctor Larco. En ese momento, divisó a un sujeto que intentaba ingresar a la fuerza a dicho lugar, siendo ahuyentado por el agraviado.
Minutos después este retornó acompañado de Johan Torres, quien –con machete en mano- amenazó de muerte al trabajador, con la finalidad de robarle su bicicleta, sin embargo, este acto delictivo no logró concretarse por la presencia de personal policial que detuvo a los dos extranjeros en su intento de fuga.
Tras aceptar su culpabilidad y sujetarse a la conclusión anticipada de sus procesos, las juezas de la Corte de La Libertad los condenaron a prisión efectiva, la cual deberán cumplir recluidos en el penal de El Milagro. Asimismo, dispusieron el pago de una reparación civil de 300 soles a favor del agraviado.
El delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado, se encuentra estipulado en los artículos 188º y 189º del Código Penal peruano y sanciona con penas privativas de la libertad de carácter efectiva a quien incurre en él.