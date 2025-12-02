Juezas condenan a extranjeros a cárcel efectiva por intento de robo a un trabajador de Sedalib

Los hechos ocurrieron el 19 de marzo, cuando la víctima se enfrentó a uno de los atacantes. Fuente: Difusión.

Las magistradas del Juzgado Penal Colegiado de la Unidad de Flagrancia de Trujillo sentenciaron a seis años y ocho meses a Johan Smith Torres Diaz y Kennys Eduardo Uriepero Villegas, dos extranjeros que admitieron su responsabilidad en el intento de robo a un trabajador de Sedalib.

Los hechos se suscitaron el pasado 19 de marzo cuando la víctima llegaba a su centro de labores, en el reservorio del distrito de Víctor Larco. En ese momento, divisó a un sujeto que intentaba ingresar a la fuerza a dicho lugar, siendo ahuyentado por el agraviado.

Minutos después este retornó acompañado de Johan Torres, quien –con machete en mano- amenazó de muerte al trabajador, con la finalidad de robarle su bicicleta, sin embargo, este acto delictivo no logró concretarse por la presencia de personal policial que detuvo a los dos extranjeros en su intento de fuga.

Tras aceptar su culpabilidad y sujetarse a la conclusión anticipada de sus procesos, las juezas de la Corte de La Libertad los condenaron a prisión efectiva, la cual deberán cumplir recluidos en el penal de El Milagro. Asimismo, dispusieron el pago de una reparación civil de 300 soles a favor del agraviado.

El delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado, se encuentra estipulado en los artículos 188º y 189º del Código Penal peruano y sanciona con penas privativas de la libertad de carácter efectiva a quien incurre en él.