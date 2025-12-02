HOYSuscripcion LR Focus

Presidencia-GAD, Seguridad y Módulos Civil y Penal obtuvieron primeros lugares en campeonato deportivo por el aniversario de la Corte de La Libertad

Además, se premió a las delegaciones que participaron en el pasacalle.

La familia judicial de Trujillo celebró su camaradería durante el campeonato deportivo. Fuente: Difusión.
La familia judicial de Trujillo celebró su camaradería durante el campeonato deportivo. Fuente: Difusión.

Dos días de camaradería vivió la familia judicial de Trujillo y provincias durante la realización del campeonato deportivo, organizado en el marco del 201.º Aniversario de Instalación de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, la primera del Perú republicano.

Las actividades iniciaron con el pasacalle institucional, donde nuestros magistrados, personal jurisdiccional y administrativo de las distintas áreas, sedes judiciales y módulos expresaron su identificación y creatividad mediante la presentación de carros alegóricos y comparsas, al ritmo de diferentes estilos musicales. Estas presentaciones fueron calificadas por los jurados Gecnel Amaya Amaya, Dina Yépez Cerna y la Miss La Libertad, Thalía Vera Villanueva.

Culminado el recorrido, la titular de la Corte, Cecilia Milagros León Velásquez, junto al jurado calificador, premió al primer, segundo y tercer lugar del pasacalle, otorgados a las áreas de Presidencia-GAD, Módulo Penal Central y Archivo Desconcentrado, respectivamente, por sus destacadas expresiones artísticas durante esta primera actividad de confraternidad.

Asimismo, la presidenta León Velásquez felicitó a las delegaciones de la Unidad de Flagrancia, Valle Chicama y el Módulo Judicial Integrado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, quienes obtuvieron una merecida mención honrosa por su participación.

Posteriormente, la presidenta Cecilia León realizó el "play de honor", marcando el inicio del tan esperado campeonato deportivo por los 201 años de esta Corte Superior de Justicia, en el que la familia judicial compitió por los primeros lugares en las disciplinas de fulbito damas y varones, así como vóley mixto y femenino.

Luego de dos días intensos de encuentros deportivos, la máxima autoridad judicial en la región premió a Presidencia y Gerencia de Administración Distrital, al Módulo Penal Central y a la sede judicial de Chepén, por ocupar el primer, segundo y tercer lugar en la categoría de fulbito femenino, respectivamente.

En la categoría de fulbito masculino, el primer lugar fue para el equipo del área de Seguridad y Resguardo, mientras que el segundo y tercer puesto fueron para el Módulo Corporativo Civil de Litigación Oral y la sede judicial de Huamachuco.

Finalmente, se entregaron los trofeos de primer, segundo y tercer lugar en vóley mixto al Módulo Corporativo Civil de Litigación Oral, al área de Paz Letrado y a Presidencia y Gerencia de Administración Distrital, respectivamente. En la categoría de vóley femenino, el primer puesto fue para el Módulo Penal Central; el segundo, para Presidencia y Gerencia de Administración Distrital; y el tercer lugar, para la Subespecialidad Contencioso-Administrativo.

Titular del Poder Judicial preside ceremonia central por los 201 años de instalación de la primera Corte del Perú Republicano

Titular del Poder Judicial preside ceremonia central por los 201 años de instalación de la primera Corte del Perú Republicano

Se crea nueva oficina para la remisión digital de copias certificadas en temas de familia

Se crea nueva oficina para la remisión digital de copias certificadas en temas de familia

Corte de La Libertad implementa oralidad en los procesos de tenencia y régimen de visitas

Corte de La Libertad implementa oralidad en los procesos de tenencia y régimen de visitas

