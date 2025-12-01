Presidenta de la Corte presenta propuestas para reformar el sistema de justicia en sesión descentralizada del congreso

La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, participó de la sesión descentralizada de la Comisión de Reforma Integral del Sistema de Administración de Justicia del Congreso de la República, liderada por la congresista Maricarmen Alva Prieto, a quien agradeció la oportunidad para exponer la realidad situacional de este distrito judicial.

En este evento, la titular Cecilia León informó sobre la cantidad de órganos jurisdiccionales y de jueces con los que cuenta la Corte de La Libertad, así como el número de inmuebles propios y en cesión de uso asignados a esta labor judicial. Además, puso de conocimiento la productividad actual y la carga procesal existente en la región.

Asimismo, enfatizó que, de acuerdo al Plan Estratégico Institucional del Poder Judicial 2021-2030, se están desarrollando estrategias y políticas para mejorar el servicio de justicia y ofrecer respuestas céleres a los usuarios, entre las que se destacan la implementación de la oralidad civil y de familia, las Unidades de Flagrancia, así como la implantación del Expediente Judicial Electrónico en materia penal y no penal.

“Como Poder Judicial estamos enfocados a establecer acciones que contribuyan al descongestionamiento de la carga procesal, al mejoramiento del acceso a la justicia y sobre todo a la especialización de funciones con la creación de órganos jurisdiccionales especializados que permitan abordar casos específicos con mayor eficiencia y conocimiento técnico”, indicó la titular Cecilia León.

También mencionó la necesidad de repotenciar la labor judicial en las provincias de La Libertad y la creación de un órgano jurisdiccional penal para Pataz, una de las zonas de la región que tiene mayor incidencia delictiva debido a actos ilícitos como la minería ilegal, la extorsión, entre otros.

Respecto al tema presupuestal, la presidenta León Velásquez, exhortó a los parlamentarios a impulsar políticas que coadyuven a una mayor asignación de presupuesto no solo para contratar más recurso humano, sino también para incrementar los sueldos de los trabajadores de las áreas de Notificaciones, Transportes y Seguridad que, desde hace más de diez años, perciben una remuneración de 1 300 soles mensuales.

Por otro lado, mostró el trabajo extramuros que se realiza en la Corte, en temas como acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad, la promoción de la reinserción laboral y social de los internos, la sensibilización y la protección de las víctimas de violencia y la justicia de paz escolar.

Durante su intervención también presentó propuestas para la modificación de la Constitución de 1993 y de la Ley Orgánica del Poder Judicial correspondientes a la autonomía en el diseño y aprobación del presupuesto, así como el incremento del mismo a un total del 4% del PBI anual; la incorporación de un representante de paz letrado en el Consejo Ejecutivo; la evaluación de desempeño de la Ley de la Carrera Judicial, y la derogatoria del artículo 154º de la Constitución referido a la ratificación de jueces y fiscales.

De igual forma, planteó que la designación de magistrados y fiscales sea una labor de la Escuela de la Magistratura como ente autónomo y conocedor de las funciones que se desarrollan en la administración de justicia; así como la participación de todos los jueces titulares en la elección de los presidentes de las Cortes Superiores de Justicia.

Finalmente, la congresista Alva Prieto felicitó las iniciativas formuladas por la presidenta Cecilia León Velásquez, y se comprometió a impulsar estas reformas que fortalecerán el sistema judicial tanto en la región como en el país.

Cabe indicar que esta actividad contó con la presencia de los representantes del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo, y la asistencia virtual de los demás parlamentarios y presidentes de las Cortes Superiores de Justicia del norte.