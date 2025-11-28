Presidenta de la Corte inaugura Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Paiján

En una importante ceremonia, la presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, inauguró el Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Paiján, un nuevo órgano jurisdiccional que contribuirá a la atención rápida y oportuna de los procesos penales en los distritos de Chocope, Magdalena de Cao, Paiján y Rázuri.

Durante la inauguración, la titular de la primera Corte del Perú republicano agradeció a los integrantes del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial por asignar este juzgado en dicho distrito, debido a la alta incidencia de casos penales en la zona y la necesidad de una atención pronta a favor de los usuarios.

“Esta implementación representa un gran avance para el pueblo de Paiján, que, al ser el segundo distrito más grande de la provincia de Ascope, necesitaba con urgencia un juzgado especializado en materia penal. Gracias a la decisión del Consejo Ejecutivo, hoy acercamos un poco más nuestra justicia a la población”, añadió la doctora León Velásquez.

Además, destacó que el funcionamiento de este juzgado no solo permitirá brindar celeridad en la atención de los casos penales, sino que también contribuirá al cumplimiento de los plazos que la etapa de investigación preparatoria exige, garantizando un servicio más eficiente y oportuno.

Por otro lado, la presidenta de la Corte enfatizó que, durante su gestión, seguirá trabajando de manera integral para implementar estrategias que coadyuven a la mejora significativa del sistema de justicia, tanto en Trujillo como en las provincias, a fin de que los justiciables cuenten con un servicio cercano y accesible.

Este evento contó con la participación virtual de los consejeros Elvia Barrios Alvarado, Johnny Cáceres Miranda y Carlos Zavaleta Grandez, quienes felicitaron y reconocieron la iniciativa de la doctora León Velásquez en favor de la descentralización judicial y el acceso a la justicia en este distrito.

Posteriormente, la presidenta de la Corte, en compañía del alcalde distrital de Paiján, el fiscal coordinador, magistrados, demás autoridades, funcionarios de la institución y personal judicial, realizó la develación de la placa y el corte de cinta en el nuevo juzgado, marcando así el inicio de su funcionamiento.

Finalmente, tomó juramento al doctor Carlos Alberto Eustaquio Briceño como juez del Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio, quien inició sus primeras audiencias luego de esta ceremonia, ratificando su compromiso de trabajar de manera íntegra y eficiente en beneficio de la población.