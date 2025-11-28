HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Palmeiras vs Flamengo: previas a la final de la Copa Libertadores
Palmeiras vs Flamengo: previas a la final de la Copa Libertadores     Palmeiras vs Flamengo: previas a la final de la Copa Libertadores     Palmeiras vs Flamengo: previas a la final de la Copa Libertadores     
Judicialidad

Corte de La Libertad provee más de 31 mil escritos en quince días

Con política “Carga Cero”.

Esta acción busca mejorar la celeridad y atención de procesos judiciales. Fuente: Difusión.
Esta acción busca mejorar la celeridad y atención de procesos judiciales. Fuente: Difusión.

Gracias al esfuerzo coordinado de magistrados y especialistas judiciales de Trujillo y provincias, la Corte Superior de Justicia de La Libertad ha logrado proveer un total de 31,430 escritos pendientes correspondientes a los años 2023 y 2024 en tan solo 15 días hábiles. Este avance significativo contribuye a la celeridad y atención oportuna de los procesos judiciales en toda la región.

Este trabajo se desarrolló en el marco de la implementación de la política institucional “Carga Cero”, impulsada por la presidenta de la primera Corte del Perú republicano, Cecilia Milagros León Velásquez, quien identificó la existencia de una gran cantidad de escritos pendientes de proveer en el Sistema Integrado Judicial, lo que impedía conocer la carga procesal real y el estado de cada expediente en los juzgados y salas de este distrito judicial.

Durante mis visitas administrativas pude observar algunas falencias que dificultaban conocer la carga real existente en nuestra Corte y, por ende, nos limitaban para tomar acciones contundentes que contribuyan a la erradicación de la morosidad judicial y de ofrecer un servicio óptimo. Es por ello que decidí implementar esta política ‘Carga Cero’, con la finalidad de optimizar el sistema de justicia a favor del usuario”, remarcó la doctora León Velásquez.

El objetivo de esta iniciativa institucional es reducir la demora en la atención y expedición de las resoluciones, así como agilizar la administración de justicia a partir de la optimización de los recursos que permitan alcanzar un estado real de la carga judicial y el cumplimiento de los plazos legales.

Desde su implementación, el pasado 01 de julio, los coordinadores de las áreas de Informática y Estadística de la Corte verificaron y validaron la cantidad de escritos pendientes de proveer. Además, el personal informático, en coordinación con la Unidad Académica, realizó capacitaciones sobre el uso correcto de los sistemas como el SIJ, SINOE, Agenda Judicial Electrónica, Firma Digital de Actas de Audiencias, entre otros, con el objetivo de fortalecer los conocimientos de magistrados y servidores para agilizar la atención de los escritos pendientes de diligenciar.

Tras 15 días de ardua labor y constatar el progreso en nuestra Corte, la titular Cecilia León expresó su agradecimiento por el compromiso y la identificación institucional de tanto jueces como los especialistas de las diferentes instancias, quienes han presentado un avance significativo en su carga existente, al proveer –en algunos casos- más del 40% de los escritos pendientes en sus despachos.

Finalmente, indicó que este trabajo permitirá no solo reducir a carga cero la cantidad de escritos pendientes, sino también subraya la necesidad de contar con mayor personal para seguir garantizando la celeridad en la atención y tramitación de los procesos judiciales.

Notas relacionadas
Familia judicial participa activamente del Segundo Simulacro Nacional Multipeligro 2025

Familia judicial participa activamente del Segundo Simulacro Nacional Multipeligro 2025

LEER MÁS
Corte de La Libertad inicia curso de lenguaje de señas para mejorar la atención a usuarios con discapacidad auditiva

Corte de La Libertad inicia curso de lenguaje de señas para mejorar la atención a usuarios con discapacidad auditiva

LEER MÁS
La Libertad: accidente de carretera deja 33 heridos, varios viajaban en la tolva de una camioneta

La Libertad: accidente de carretera deja 33 heridos, varios viajaban en la tolva de una camioneta

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Dr. Jorge Luis Rojas Cruz es designado Juez Superior Titular del Distrito Judicial de Lambayeque

Dr. Jorge Luis Rojas Cruz es designado Juez Superior Titular del Distrito Judicial de Lambayeque

LEER MÁS
ODANC Lambayeque impulsa mesa de trabajo para fortalecer la transparencia y la eficacia en la justicia regional

ODANC Lambayeque impulsa mesa de trabajo para fortalecer la transparencia y la eficacia en la justicia regional

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Administración de Trump anuncia el fin del TPS para más de 300 mil haitianos desde febrero de 2026

Venezuela advierte sobre 'extinción' del derecho internacional por ataques de EE.UU.

La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Judicialidad

ODANC Sullana convoca a Mesa de Trabajo Interinstitucional para fortalecer la Transparencia y Eficacia en la Administración Pública

CSJLA desarrolló la octava feria “Ilapanchikpaq Justicia: por la no violencia contra las mujeres” en la Plaza de Armas de Lambayeque

San Marcos vibró con la Feria Ilapanchipaq Justicia: Poder Judicial lleva servicios, prevención y esperanza a la provincia

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025