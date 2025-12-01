HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último del Perú y el mundo

Judicialidad

Padres judiciales de la Corte de La Libertad celebran su día

La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia León, homenajeó a magistrados y personal por el Día del Padre con música, premios y sorteos en una emotiva celebración.

Los padres presentes participaron en un ambiente festivo, mostrando sus habilidades artísticas. Fuente: Difusión.
Los padres presentes participaron en un ambiente festivo, mostrando sus habilidades artísticas. Fuente: Difusión.

Con una noche llena de música, premios, canto y sorteos, la presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad y de la Asociación de Damas, Cecilia Milagros León Velásquez, junto al Sindicato de Trabajadores de La Libertad rindieron un merecido homenaje a los magistrados, personal jurisdiccional y administrativo, a vísperas de la celebración por el Día del Padre.

La titular de la primera Corte del Perú republicano, Cecilia León, agradeció la presencia de jueces, servidores y funcionarios en este evento y reconoció la labor que desempeñan los padres en sus respectivos hogares, así como su contribución para formar y criar las futuras mujeres y hombres de nuestra sociedad.

 “Ustedes representan seguridad, fortaleza y amor para sus hijos. Por ello, hemos preparado este significativo agasajo para reconocer su trabajo, no solo como parte de nuestra Corte, sino también el rol que desempeñan como formadores de sus propios hijos”, remarcó la doctora León Velásquez.

Por su parte, el Sindicato de Trabajadores también se sumó al reconocimiento de los padres, deseando que este tercer domingo de junio, tanto magistrados como personal jurisdiccional y administrativo, pasen un agradable día en compañía de sus familias.

Este acto fue una ocasión propicia para reconocer en ellos no solo al profesional que contribuye a diario con la mejora del servicio de justicia, sino también al ser humano que, en el ámbito familiar, ejerce con amor, dedicación y ejemplo su irremplazable rol de padre.

En la celebración, nuestros padres judiciales se animaron a participar, demostrando sus dotes artísticos en canto, dedicando emotivas canciones a sus propios compañeros y deseando un próximo feliz día del padre. Además, participaron del sorteo de premios, los cuales fueron entregados por la titular de la Corte, las integrantes de la Asociación de Damas, doctoras Catherine Arévalo Pinchi y Milagros Campos Maldonado de Asencio.

Notas relacionadas
Jueza de Flagrancia condena a padre a un año de cárcel por omisión a la asistencia familiar

Jueza de Flagrancia condena a padre a un año de cárcel por omisión a la asistencia familiar

LEER MÁS
Condenan y ordenan salida del país a venezolano por robo a taxista

Condenan y ordenan salida del país a venezolano por robo a taxista

LEER MÁS
Presidenta de la Corte La Libertad crea oficina de innovación y desarrollo tecnológico para modernizar sistema de justicia

Presidenta de la Corte La Libertad crea oficina de innovación y desarrollo tecnológico para modernizar sistema de justicia

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Comité Distrital de Flagrancia delictiva desarrolla Primer Taller Interinstitucional para fortalecer trabajo en la Unidad de Flagrancia

Comité Distrital de Flagrancia delictiva desarrolla Primer Taller Interinstitucional para fortalecer trabajo en la Unidad de Flagrancia

LEER MÁS
Presidenta de La Corte entrega 65 depósitos judiciales a madre alimentista de manera virtual

Presidenta de La Corte entrega 65 depósitos judiciales a madre alimentista de manera virtual

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Carles Puyol y su inesperada reacción al negarse a levantar la Copa Libertadores en el Estadio Monumental

Migrantes en situación ilegal rompen cordón policial e ingresan a Perú por la frontera con Chile

Álex Valera sorprende al ser consultado por la salida de Hernán Barcos de Alianza Lima: "Todo quedó en el campo de juego"

Judicialidad

Corte de La Libertad implementa dashboard para monitoreo de entrega de depósitos judiciales

Presidenta de La Corte entrega 65 depósitos judiciales a madre alimentista de manera virtual

Comité Distrital de Flagrancia delictiva desarrolla Primer Taller Interinstitucional para fortalecer trabajo en la Unidad de Flagrancia

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Jerí se lava las manos y responsabiliza a anteriores gestiones por crimen: "Gracias a algunos ministros del Interior estamos así"

Cusco: alcalde de Chamaca es detenido manejando vehículo municipal en estado de ebriedad

Gobierno pasa al retiro a 1.456 policías, de los cuales 570 son por corrupción

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025