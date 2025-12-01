Padres judiciales de la Corte de La Libertad celebran su día

Con una noche llena de música, premios, canto y sorteos, la presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad y de la Asociación de Damas, Cecilia Milagros León Velásquez, junto al Sindicato de Trabajadores de La Libertad rindieron un merecido homenaje a los magistrados, personal jurisdiccional y administrativo, a vísperas de la celebración por el Día del Padre.

La titular de la primera Corte del Perú republicano, Cecilia León, agradeció la presencia de jueces, servidores y funcionarios en este evento y reconoció la labor que desempeñan los padres en sus respectivos hogares, así como su contribución para formar y criar las futuras mujeres y hombres de nuestra sociedad.

“Ustedes representan seguridad, fortaleza y amor para sus hijos. Por ello, hemos preparado este significativo agasajo para reconocer su trabajo, no solo como parte de nuestra Corte, sino también el rol que desempeñan como formadores de sus propios hijos”, remarcó la doctora León Velásquez.

Por su parte, el Sindicato de Trabajadores también se sumó al reconocimiento de los padres, deseando que este tercer domingo de junio, tanto magistrados como personal jurisdiccional y administrativo, pasen un agradable día en compañía de sus familias.

Este acto fue una ocasión propicia para reconocer en ellos no solo al profesional que contribuye a diario con la mejora del servicio de justicia, sino también al ser humano que, en el ámbito familiar, ejerce con amor, dedicación y ejemplo su irremplazable rol de padre.

En la celebración, nuestros padres judiciales se animaron a participar, demostrando sus dotes artísticos en canto, dedicando emotivas canciones a sus propios compañeros y deseando un próximo feliz día del padre. Además, participaron del sorteo de premios, los cuales fueron entregados por la titular de la Corte, las integrantes de la Asociación de Damas, doctoras Catherine Arévalo Pinchi y Milagros Campos Maldonado de Asencio.